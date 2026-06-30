Técnico de Ecuador Asegura que No Hay Pretextos en la Lucha por el Pase a Octavos ante México

El director técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, indicó este lunes que ni la altura de la Ciudad de México, ni un estadio lleno deben ser pretextos en la lucha por el tan ansiado pase a octavos de final ante México en el Mundial.

La Selección Mexicana que juega este Mundial como anfitrión, no permitió goles en la fase de grupos y con su localía se enfrenta ante Ecuador.

El entrenador Argentino dijo en rueda de prensa, al describir el encuentro como una gran responsabilidad:

"México tiene una gran fortaleza ​en ​este estadio ​mítico. A ‌nosotros siempre nos toca ​difícil, hay que tomarlo como un lindo desafío"

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A pesar de que los ecuatorianos están habituados a la altura, los 2,240 metros sobre el nivel del mar de la CDMX son siempre un desafío para el rival.

"No ponemos queja ni excusa", dijo Beccacece al resaltar que saldrán a hacer su juego "más allá del escenario y el adversario".

Ecuador llega a este encuentro fortalecido luego de apagar las críticas de un inicio árido ante Curazao y Costa de Marfil, que luego revirtió al vencer 2-1 a Alemania, un duelo épico que lo colocó en la siguiente ronda.

"Somos una selección que dio un paso importante. Después de veinte años se vuelve a meter en un cuarto partido y queremos hacer historia de por primera vez jugar un quinto, que es nuestro sueño", expresó el director técnico.

Traslado en medio del tráfico

Después de aterrizar por la tarde, el equipo de Ecuador se encontró con una Ciudad de México inmersa en un tráfico caótico bajo una intensa lluvia, lo que retrasó casi tres horas el traslado de los jugadores a su hotel.

"El equipo tenía planificado llegar a las 17:00. Sin embargo, hemos llegado a ​las 20:20. No sabemos por qué el retraso", explicó Beccacece.

Y a pesar de los problemas logísticos, el seleccionador se negó a usar el viaje como excusa:

"Nosotros vamos, competimos y jugamos, no ponemos quejas ni excusas (...) No estoy molesto, estoy agradecido. (Se ven) rasgos cansados, pero cómo voy a estar molesto de estar en un Mundial", señaló.

Con información de AFP y Reuters.

LECQ