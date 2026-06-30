Técnico de Ecuador Asegura que No Hay Pretextos en la Lucha por el Pase a Octavos ante México

Sebastián Beccacece dijo que ni la logística del viaje, ni la afición del Estadio Sede CDMX deben ser pretextos para hacer historia en lograr por vez primera, jugar un quinto partido

Sebastián Beccacece, director técnico de Ecuador, durante rueda de prensa.Foto: Reuters

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A pesar de retrasos y desafíos, Ecuador se prepara para enfrentar a México en el Mundial. Beccacece: 'No ponemos excusas'. ¿Será este su momento histórico?

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