Rescatan con Vida a Niño tras 5 Días Bajo los Escombros en Venezuela

La noche de este lunes, el gobierno de Venezuela dio a conocer el rescate de un menor con vida entre los escombros en La Guaira, a cinco días del sismo doble de magnitudes 7.2 y 7.5 que azotó el país sudamericano. El anuncio se hizo más de 120 horas después del terremoto doble.

En La Guaira, también fue rescatada con vida Marlene Santana, una mujer de 69 años que pidió un refresco al salir de entre los restos de un edificio derrumbado.

Voluntarios mexicanos de la Cruz Roja rescataron con vida a un hombre de 53 años.

Rescatan a menor con vida en La Guaira, a 5 días del sismo doble

El Ministerio de Comunicación e Información dio a conocer la noche del lunes 29 de junio el rescate de un niño atrapado en un edificio de La Guaira. El menor fue rescatado en el sector Caribe del estado costero aledaño a Caracas, donde colapsaron numerosas construcciones como consecuencia del terremoto doble.

A través de X, el gobierno chavista atribuyó el rescate a la Policía Nacional Bolivariana y mostró dos videos donde el menor es encontrado con vida. Aunque Venezuela no precisó la hora del rescate, la publicación ocurrió más de 120 horas después del sismo.

A cinco días del terremoto, las posibilidades de rescatar a personas con vida son escasas y su supervivencia depende de factores adicionales como la disponibilidad de agua.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Elemento de la Cruz Roja de Veracruz se Encuentra en Venezuela en Brigada de Rescate

Marlene pasó tres días atrapada y al salir pidió un refresco

También fue rescatada con vida Marlene Santana, una mujer de 69 años, originaria de La Guaira. La mujer, que dijo que su casa había sobrevivido al deslave de 1999, cuando la región se llamaba Vargas, recordó que pensó que había mucho silencio a su alrededor cuando ya estaba bajo los escombros:

“Yo pongo la cabecita en la pared y digo: Dios mío, aquí como que se perdió todo en la urbanización Playa Grande porque hay mucho silencio”.

En el momento del sismo, en la casa estaban su hermana, su marido y su hija. La mujer declaró a EFE que llegó a escuchar a su hermana quejarse por una herida en la pierna.

“Cuando levantaba la mano y tocaba, era un espacio muy reducido. Tocaba, a los lados. No sé si era pared o madera. No descifraba porque no teníamos luz, no teníamos nada”.

Cuando fue rescatada por un grupo de voluntarios salvadores, la mujer habría pedido una lata de refresco. Ahora, está internada en un hospital regional, pero aún no sabe el paradero de su familia, quienes podrían seguir bajo las ruinas de su casa.

SRE reconoce labor de Cruz Roja Mexicana tras rescate de hombre de 53 años

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que elementos de la Cruz Roja mexicana rescataron con vida a un hombre de 53 años.

Al respecto, la Cancillería señaló en un tuit que el rescate estuvo a cargo de uno de los especialistas de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) que partieron el sábado desde México. En el tuit se lee:

“Nuestro reconocimiento a los héroes y heroínas cuya incansable labor fortalece, más que nunca, el espíritu solidario de las y los mexicanos y que continúan trabajando en favor del pueblo venezolano en estos momentos complejos”.

Hasta el momento se contabilizan mil 719 muertos, así como 5 mil 34 heridos. El terremoto doble también ha dejado 15,866 damnificados y 855 edificios afectados.

Con información de EFE