Rescatan con Vida a Niño tras 5 Días Bajo los Escombros en Venezuela

El gobierno de Venezuela dio a conocer que rescató con vida a un menor atrapado entre los escombros, cinco día después del terremoto doble

Edificios destruidos en La Guaira, VenezuelaRescatan a menor con vida tras cinco días bajo los escombros. Foto: Reuters

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Marlene Santana, de 69 años, sobrevive 3 días bajo escombros en La Guaira y pide un refresco al ser rescatada. Conoce su increíble historia.

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