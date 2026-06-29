Video de Nuevo Fuerte Sismo en Venezuela Hoy: Así Fue Temblor en Misma Zona de Terremotos

Nuevo sismo sacude Venezuela, en la misma zona devastada por el doble terremoto de la semana pasada

Toma aérea de edificios destruidos por terremotos en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. Foto: ReutersToma aérea de edificios destruidos por terremotos en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. Foto: Reuters

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Venezuela vuelve a temblar: un sismo golpea la misma área afectada por los terremotos recientes. La búsqueda de desaparecidos continúa mientras las réplicas no cesan.

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