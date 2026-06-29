Video de Nuevo Fuerte Sismo en Venezuela Hoy: Así Fue Temblor en Misma Zona de Terremotos

Este lunes 29 de junio de 2026, un nuevo sismo volvió a sacudir el norte de Venezuela, en la misma zona devastada por el doble terremoto del pasado miércoles, el cual ha dejado hasta el momento mil 450 muertos y 3 mil 150 heridos, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

En redes sociales, se difundieron videos del temblor de hoy, el cual obligó a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas.

Nuevo temblor hoy

El sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, con epicentro a 27 kilómetros al norte de la localidad de Caraballeda en la Guaira, una de las ciudades con mayor afectación por los dos terremotos del 24 de junio.

Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), la magnitud fue de 4.2.

Video del sismo

Usuarios de redes sociales publicaron videos del momento exacto del temblor de este lunes, el cual causó sobresalto en la población, solo cinco días después del doble terremoto que sacudió una región en el norte del país.

En las últimas horas, se han reportado más de 400 réplicas por las que se mantienen en vigor medidas de prevención, como el no uso de ascensores o el corte del servicio de gas natural en algunas zonas, en particular Caracas.

Momento exacto del #temblor de hace un rato en Venezuela, captado por el canal de @hacemosguarimba y que gracias a @nayibbukele y sus rescatistas estaban intentando hacer un rescate en #CoralBeach @GastonLevar pic.twitter.com/P06FJkYutM — Alfredo Ccs (@Alfredo__Ccs) June 29, 2026

Búsqueda de desaparecidos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió mantener las labores de búsqueda de supervivientes, y anunció planes para atender a las personas que perdieron sus viviendas.

Los trabajos de rescatistas nacionales y extranjeros continuaron, principalmente, entre las ruinas de edificaciones del estado costero de La Guaira.

Se trata de la zona cero de la devastación por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado miércoles.

Víctimas de diversos países

Ayer domingo, gobiernos de otros países actualizaron las cifras de sus connacionales fallecidos: entre ellos 17 españoles, 7 portugueses y 46 lusodescendientes, de los cuales ocho eran menores, así como tres chilenos.

Entre los desaparecidos, se cuentan 150 españoles y 83 portugueses y lusodescendientes.

Las autoridades venezolanas informaron de al menos 3 mil 150 personas heridas, una cifra menor a la de 3 mil 238 anunciada el sábado, sobre lo que no hubo explicaciones, y de 12 mil 721 familias damnificadas.

En redes sociales también se han difundido nuevos videos de los devastadores terremotos.

Esta fue la brutal fuerza de la naturaleza que azotó La Guaira, #Venezuela. En un #Video que circula en #RedesSociales, se observa que las personas no pueden mantenerse en pie ante el sismo magnitud 7.5. Al fondo, se observa el desplome de un edificio.#Entérate #Noticias… pic.twitter.com/SRSeoWzMJu — CuartaPlana (@CuartaPlana) June 29, 2026

Con información de EFE.

SPB