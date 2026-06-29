Reportan Fuerte Réplica de Sismos en Caracas y La Guaira Este Lunes

El temblor obligó a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas y ocurrió cerca de la ciudad con mayor afectación por los dos terremotos del 24 de junio

Réplica VenezuelaHasta el domingo, las autoridades reportaron que los sismos del miércoles han dejado al menos mil 450 personas muertas y 3 mil 150 heridas. Foto: Reuters.

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Nueva réplica de sismo en Caracas y La Guaira esta mañana. Magnitud 4.2, sin daños reportados aún. Rescatistas siguen trabajando tras los devastadores terremotos del 24 de junio.

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