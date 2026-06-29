Reportan Fuerte Réplica de Sismos en Caracas y La Guaira Este Lunes

Un fuerte terremoto sorprendió a los residentes de Caracas y La Guaira la mañana de este lunes, en una aparante réplica de los sismos del miércoles que devastaron Venezuela, de acuerdo con reportes preliminares.

El Servicio Sismológico Venezolano, a través de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), informó de un movimiento telúrico magnitud 4.2 frente a las costas de La Guaira a las 07:01:02, hora local (5:01 de CDMX), a una profundidad de 2.9 kilómetros.

El epicentro se ubicó 10 kilómetros al este de La Guaira y 11 kilómetros al oeste de Naiguatá, en las coordenadas 10.61° de latitud norte y 66.84° de longitud oeste.

El temblor obligó a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas y ocurrió cerca de la ciudad con mayor afectación por los dos terremotos del 24 de junio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales o personas lesionadas adicionales.

La situación ocurre mientras continúan las labores de rescate por los devastadores sismos de la semana pasada.

FUNVISIS

Sismo sentido

29/06/2026 07:01

Mag (Mw): 4.2

Prof: 2.9 km

Epicentro: 10.608 N -66.837 O

10 km al este de La Guaira pic.twitter.com/oEJ0z22X2M — Funvisis (@SomosFunvisis) June 29, 2026

Periodistas de la AFP constataron este fuerte sismo.

"Es la réplica más intensa reportada desde el miércoles. "Se sintió bastante", dijo a la agencia Isamel Díaz, un residente de La Guaira.

Usuarios en redes sociales reportaron haberlo sentido con intensidad.

"Me zarandeó la cama", posteó la usuaria @hechiceramaya en la red social X.

Cuatro días después de la tragedia, Venezuela registró más de 430 réplicas, de acuerdo con el más reciente balance.

La Funvisis reportó el domingo más de una veintena de sismos, el más fuerte de magnitud 4.3 a las 5:34 hora local en el oeste del país.

Miles de muertos, heridos y damnificados

Hasta el domingo, las autoridades reportaron que los sismos del miércoles han dejado al menos mil 450 personas muertas y 3 mil 150 heridas. Además, 12 mil 721 familias han resultado damnificadas.

El viernes, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6.76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6 mil 700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Según el gobierno venezolano, hay 189 edificios con daños totales y 585 parciales, así como 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras "de otra índole" afectados.

La presidencia encabezada por Delcy Rodríguez anunció la conformación de un grupo para inspeccionar las construcciones afectadas y de otro para planificar proyectos sobre nuevos inmuebles.

El número de rescatistas internacionales se elevó a 2 mil 624, con 137 perros, 49 vehículos de apoyo y 84.8 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos quirúrgicos, según Caracas. Varios países se han solidarizado y las labores de búsqueda continúan día y noche.

ASJ