Rusia Acusa a Ucrania de Cooperar con Cárteles Mexicanos en Tráfico Drogas a Europa

El Kremlin afirmó que los grupos del narcotráfico buscan ampliar la geografía del suministro de drogas, incluido el fentanilo, ante la ofensiva de Estados Unidos

DrogasLos cárteles latinoamericanos del narcotráfico buscarían incursionar en el mercado negro de armas en Ucrania. Foto: Cuartoscuro.

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El Kremlin señala a Ucrania por facilitar el tráfico de fentanilo desde México a Europa. ¿Es Odesa el nuevo epicentro del narcotráfico? Conoce los detalles.

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