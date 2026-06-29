Venezolano Pide a Sus Paisanos No Aprovecharse de Donaciones que No Necesitan

Enrique Salinas tachó de sinvergüenzas a quienes abusan en medio de la tragedia, pues la gente envía víveres de manera solidaria ante la devastación de los sismos

Venezuela SismosEnrique Salinas hizo el llamado a los venezolanos porque observó el desastre en el epicentro de los sismos. Foto: Reuters.

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Venezolano pide no lucrar con donaciones tras sismos. La Guaira necesita más apoyo. Conoce la historia de Enrique Salinas y su llamado a la solidaridad.

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Enrique Salinas denuncia abuso de ayuda en Venezuela