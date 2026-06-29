Venezolano Pide a Sus Paisanos No Aprovecharse de Donaciones que No Necesitan

En medio de la devastación de los sismos en Venezuela, un ciudadano del país sudamericano que vivió la desgracia pidió a sus compatriotas que no lucren ni se aprovechen recibiendo los víveres que no necesitan y que podrían llegar a sus vecinos más afectados en La Guaira.

Enrique Salinas, residente de La Paz, contó a N+ cómo reclamó a sus paisanos que montaron un centro de acopio para beneficiarse de la ayuda, cuando realmente no son daminificados y sus casas tampoco fueron dañadas por los fuertes terremotos del pasado 24 de junio.

El venezolano tachó de sinvergüenzas a quienes abusan de la situación, luego de que la gente en el exterior envía sus aportaciones de manera solidaria ante la mayor emergencia que ha vivido el país en las últimas décadas.

"Soy habitante de aquí del urbanismo La Paz y la necesidad que hay aquí no la tienen en La Guaira. El beneficio que están trayendo aquí, a este urbanismo, hace falta en los hospitales, en La Guaira, aquí no pasó nada", aseguró.

"Hoy (domimgo) vinieron unos ingenieros a supervisar las 10 torres, desde la A hasta la I, hasta la J, y verificaron que todo está bien, gracias a Dios, las paredes están agrietadas, sí, y el temor de la gente que está afuera es por temor, pero están lucrándose de un beneficio propio", se quejó con los suyos.

El ciudadano local dijo que la gente que no se encuentra al interior de sus departamentos es por miedo a las réplicas, pero no tanto porque se hayan quedado sin un lugar para dormir.

"Tenemos casa, luz, gas y corriente, y no necesitamos esta ayuda. La ayuda que está viniendo se necesita en La Guaira, donde verdaderamente está afectada la gente de La Guaira y en Chacao", insistió.

"Aquí el urbanismo La Paz no ha pasado nada, gracias a Dios. No pasó nada, no hay damnificados, esa gente que está fuera es por temor a las réplicas que están pasando aquí en el edificio", reiteró.

Cuatro días después de la tragedia, Venezuela ha registrado más de 430 réplicas, de acuerdo con el más reciente balance. Mientras que la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este domingo más de una veintena de sismos, el más fuerte de magnitud 4.3 a las 5:34 hora local en el oeste del país.

"Encontramos 8 cuerpos"

Enrique Salinas hizo el llamado a los venezolanos porque observó el desastre en el epicentro de los sismos en La Guaira, donde acudió para ayudar a un amigo que logró recuperar los cuerpos de ocho integrantes de su familia.

A su regreso a La Paz, se llevó la sorpresa de encontrar que algunos vecinos se estaban aprovechando de la ayuda, pese a que no todos la necesitaban con urgencia.

"Aquí en La Paz no se necesitan todas esas donaciones, se están lucrando con el beneficio ajeno, un poco de sinvergüenza lo que hay aquí, lucrándose el beneficio ajeno que necesita", dijo molesto.

El residente recomendó verificar el destino de las donaciones y utilizar únicamente cuentas oficiales, como las habilitadas por embajadas u organismos autorizados.

"Yo estuve dos días en La Guaira sacando escombros, sacando gente tapeada y llego hoy y veo la situación, las donaciones que están dando las necesitan en La Guaira y mi llamado es al pueblo venezolano: que den las donaciones a sitios estratégicos, centros de acopio, que lleven directamente a La Guaira, no repartan donaciones a todo el mundo, porque todo el mundo no está damnificado", afirmó indignado.

-¿Qué fue lo que viviste en La Guaira?, se le preguntó.

"Cuando llegué, llegué a Los Cocos, el estado de La Guaira, un amigo me pidió la ayuda a buscar su familia. Vivía en el piso 12 del apartamento y cuando llegamos nos montamos en el techo del edificio, todo el edificio se hundió y encontramos ocho cuerpos de su familia, incluyendo sus tres hijos, su papá, su abuela, su tío y los pudimos rescatar, pero sin vida", relató.

En un recorrido de este medio por la zona de La Paz, a unos metros de una estación del tren de Caracas, se observó a unas 300 personas concentradas que recibían los donativos entre el sábado y hasta la noche del domingo.

Sin embargo, tras el reclamo de Enrique, los venezolanos que permanecían en el lugar se retiraron.

En La Guaira, N+ presenció cómo un creador de contenido (youtuber) fue retirado por habitantes del lugar luego de que, durante una transmisión en vivo, solicitara depósitos a una cuenta personal con el argumento de comprar y entregar víveres. La población rechazó esa práctica y exigió que la ayuda se canalizara por medios oficiales.

La magnitud de los daños ha generado una alta demanda de apoyo debido al colapso de numerosas construcciones y a la cantidad de personas afectadas. No obstante, el desorden de la tragedia y la capacidad limitada de las autoridades para atender la emergencia pueden propiciar que algunas personas intenten lucrar con la situación, como ha sucedido en otros países.

Miles de muertos, heridos y damnificados

Hasta este domingo, las autoridades reportaron que los sismos del miércoles han dejado al menos mil 450 personas muertas y 3 mil 150 heridas. Además, 12 mil 721 familias han resultado damnificadas.

El viernes, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6.76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6 mil 700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Según el gobierno venezolano, hay 189 edificios con daños totales y 585 parciales, así como 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras "de otra índole" afectados.

La presidencia encabezada por Delcy Rodríguez anunció la conformación de un grupo para inspeccionar las construcciones afectadas y de otro para planificar proyectos sobre nuevos inmuebles.

El número de rescatistas internacionales se elevó a 2 mil 624, con 137 perros, 49 vehículos de apoyo y 84.8 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos quirúrgicos, según Caracas. Varios países se han solidarizado y las labores de búsqueda continúan día y noche.

Con información de Francisco Santa Anna

ASJ