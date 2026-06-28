'Mi Mamá Dejó de Respirar a las 7 y 30': el Dolor de Niños Hospitalizados en Venezuela

Una estudiante de enfermería dijo que lo más doloroso fue atender a los menores, pues a algunos tuvieron que amputarles las piernas por la gravedad de las heridas tras los sismos

NiñosLa integrante de la Cruz Roja venezolana relató que el primer día que llegó, el hospital estaba completamente colapsado. Foto: Reuters.

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El dolor de los niños hospitalizados en Venezuela tras terremotos es desgarrador. Nellysmar, estudiante de enfermería, narra cómo enfrentan la pérdida de sus madres y amputaciones en el Hospital Pérez Carreño.

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