'Mi Mamá Dejó de Respirar a las 7 y 30': el Dolor de Niños Hospitalizados en Venezuela

Los terremotos en Venezuela han dejado una de las escenas más devastadoras: niños y niñas heridos que permanecen hospitalizados tras perder a sus madres y preguntan por ellas, mientras médicos trabajan sin descanso para salvarles la vida en el Hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas.

Nellysmar Alejandra González Zapata, joven estudiante de enfermería, contó a N+ parte del sufrimiento que ha visto entre los pequeños internados en el centro médico más cercano a La Guaira, el epicentro de los fuertes sismos del pasado 24 de junio.

En entrevista, la venezolana de 19 años narró el caso de un joven que estaba confundido y creía tener un escombro en la cabeza, cuando en realidad presentaba una inflamación severa, posiblemente, por los golpes sufridos entre estructuras colapsadas.

"Lo más difícil fue llegar y encontrar un muchacho de mi misma edad, diciéndome: 'por favor, quítame los escombros que tengo aquí en la cabeza'. Y yo le decía, no, es que no te puedo tocar ahí porque tienes un edema grandísimo, no puedo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Estudiante de Enfermería Narra Atención a Rescatados en Hospital Pérez Carreño en Venezuela

"Me decía: 'es que me siento muy sucio'. Yo le digo: 'no te puedo tocar, no puedo'", dijo conmovida.

La integrante de la Cruz Roja venezolana relató que el primer día que llegó, el hospital estaba completamente colapsado. Pacientes que llevaban días internados tuvieron que ser trasladados al primer piso y todos fueron concentrados en una misma área.

"¿Dónde está mi mamá?"

Pero lo más doloroso para la estudiante de enfermería fue atender a los niños, a algunos de los cuales tuvieron que amputarles las piernas por la gravedad de las heridas sufridas tras ser rescatados de edificios colapsados.

La mayoría de los menores quiere saber dónde están sus mamás, dijo la joven, quien narró que un pequeño le respondió con la hora exacta en que supo que su madre ya no estaba viva.

"Niños preguntando, '¿dónde está mi mamá?, ¿mi mamá?' Hubo un niño que le pregunto: '¿dónde está tu mamá?' Y él dijo: 'mi mamá dejó de respirar a las 7 y 30'", indicó.

"Es algo muy difícil de ver. Niños pequeños que les han tenido que amputar las piernas. Es difícil", lamentó.

La joven afirmó que el Hospital Pérez Carreño se encuentra abastecido de insumos médicos, medicamentos y artículos de aseo personal.

Sin embargo, señaló que el personal de salud enfrenta jornadas prolongadas de trabajo. Desde hace tres días no ha descansado, lo que ha provocado agotamiento entre médicos y enfermeros, aunque continúan brindando atención a los pacientes.

Hasta este sábado 27 de junio, los sismos en territorio venezolano han dejado más de mil 400 muertos y 3 mil 200 heridos, así como decenas de miles de desaparecidos, según los últimos reportes oficiales.

Autoridades y voluntarios, junto con la sociedad civil que se ha sumado de forma improvisada, continúan con las labores de rescate. Sin embargo, ya se alcanzó el límite de 72 horas que muchos protocolos internacionales consideran clave para la supervivencia.

Con información de Francisco Santa Anna

ASJ