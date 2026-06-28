Alerta en Edomex: Se Escapa Tigre de Reserva de Tepetlaoxtoc; Piden No Capturarlo

Un tigre que se encontraba bajo resguardo en un centro administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ubicado en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, escapó hoy sábado 27 de junio, lo que activó un operativo de búsqueda y un llamado preventivo a la población.

Tras confirmarse la fuga del ejemplar, autoridades municipales informaron que la Dirección de Seguridad Pública de Tepetlaoxtoc, Protección Civil estatal y personal de la Semarnat iniciaron las acciones para localizar al felino y evitar riesgos para la población.

La presidenta municipal de Tepetlaoxtoc también notificó del incidente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el objetivo de coordinar las labores de búsqueda y captura del animal.

A través de un aviso dirigido a la ciudadanía, el gobierno municipal pidió mantener la calma y evitar cualquier acercamiento en caso de observar al tigre. Asimismo, exhortó a la población a no intentar capturarlo, ya que podría representar un riesgo.

Piden a la ciudadanía no intentar capturarlo

Las autoridades recordaron que, en caso de observar al tigre, la población debe mantenerse a una distancia segura, no intentar capturarlo y reportar de inmediato su ubicación.

Para ello, pusieron a disposición los teléfonos de Seguridad Pública de Tepetlaoxtoc: 595 923 0044 y de Protección Civil y Bomberos: 595 688 2236. Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales mientras continúa el operativo de búsqueda.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni ataques relacionados con la fuga del tigre. Tampoco se ha informado cómo logró salir del área de resguardo.

El Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc señaló que mantendrá informada a la población sobre el desarrollo del operativo e insistió en seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales, mientras continúan las labores para localizar al felino y regresarlo a su resguardo de manera segura.