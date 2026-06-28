Alerta en Edomex: Se Escapa Tigre de Reserva de Tepetlaoxtoc; Piden No Capturarlo

Autoridades desplegaron un operativo para localizar al felino y pidieron a la población no acercarse al animal y reportar cualquier avistamiento

Se Escapa Tigre de Reserva de Tepetlaoxtoc. Foto: CuartoscuroSe Escapa Tigre de Reserva de Tepetlaoxtoc. Foto: Cuartoscuro

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¡Alerta en Edomex! Un tigre escapa de la reserva en Tepetlaoxtoc. Autoridades piden no capturarlo y reportar avistamientos al 595 923 0044. Mantente informado por canales oficiales.

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