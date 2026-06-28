Hoy Empiezan los 16avos del Mundial 2026: Quiénes Juegan y Horarios por Día de los Partidos

Están definidos los 16avos del Mundial y empiezan este domingo 28 de junio 2026, por eso acá te decimos quiénes juegan hoy y el horario de todos los partidos por día de los dieciseisavos de final, donde México forma parte de los 32 equipos clasificados a la fase eliminatoria del torneo.

Por si no lo sabes aún, en una nota ya te dijimos cómo quedaron los 16vos de final del Mundial, con los equipos clasificados y los partidos ya confirmados. Además, te mostramos quién es el rival de México en dieciseisavos y a qué hora es el juego del equipo de Javier Aguirre.

¿Quiénes juegan los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Para la ronda de 16avos del Mundial se van a jugar 16 partidos, desde este domingo 28 de junio y hasta el viernes 3 de julio 2026. Los juegos que están por venir son todos los siguientes:

Sudáfrica vs Canadá. Alemania vs Paraguay. Países Bajos vs Marruecos. Brasil vs Japón. Francia vs Suecia. Costa de Marfil vs Noruega. México vs Ecuador. Inglaterra vs RD del Congo. Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina. Bélgica vs Senegal. Portugal vs Croacia. España vs Austria. Suiza vs Argelia. Argentina vs Cabo Verde. Colombia vs Ghana. Australia vs Egipto.

Horarios de todos los partidos de 16vos del Mundial 2026 por día

Hoy domingo 28 de junio 2026

Sudáfrica vs Canadá: Se juega a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Lunes 29 de junio 2026

Brasil vs Japón: Se juega a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Alemania vs Paraguay: Se juega a las 14:30 horas, tiempo del centro de México.

Países Bajos vs Marruecos: Se juega a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Martes 30 de junio 2026

Costa de Marfil vs Noruega: Se juega a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Francia vs Suecia: Se juega a las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

México vs Ecuador: Se juega a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Miércoles 1 de julio 2026

Inglaterra vs RD del Congo: Se juega a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

Bélgica vs Senegal: Se juega a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: Se juega a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Jueves 2 de julio 2026

España vs Austria: Se juega a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Portugal vs Croacia: Se juega a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Suiza vs Argelia: Se juega a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Viernes 3 de julio 2026

Australia vs Egipto: Se juega a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Argentina vs Cabo Verde: Se juega a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

Colombia vs Ghana: Se juega a las 19:30 horas, tiempo del centro de México.

AO