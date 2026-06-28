Hoy Empiezan los 16avos del Mundial 2026: Quiénes Juegan y Horarios por Día de los Partidos

Ya quedaron definidos los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026, por eso checa a qué hora se juegan todos los enfrentamientos

Empiezan los 16avos de final del Mundial 2026 quiénes juegan hoy horarios de partidos por díaMéxico juega contra Ecuador en dieciseisavos de final. Foto: Getty
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