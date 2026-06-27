México Ya Tiene Rival para Dieciseisavos de Final en el Mundial 2026

La Selección Mexicana firmó una actuación histórica en la Fase de Grupos del Mundial 2026 al ganar sus tres partidos. Bajo el mando de Javier Aguirre, el equipo mexicano consiguió 9 puntos de 9 posibles por primera vez en su historia mundialista y su premio será enfrentarse a uno de los mejores terceros lugares. México tenía varias opciones de rival para los Dieciseisavos de Final, pero este sábado 27 de junio se ha definido de forma oficial.

México, que jugará nuevamente en el Estadio Sede Ciudad de México, se medirá ante la selección de Ecuador en el arranque de la Fase de Eliminación Directa. Los ecuatorianos/escoceses terminaron en tercer lugar de su grupo, por lo que tendrán que viajar a la capital mexicana para medirse a una de las escuadras invictas en esta edición del torneo.

¿Cuándo se jugará el México vs Ecuador de los Dieciseisavos de Final?

Ya hay fecha y horario confirmados para el partido de la Selección Mexicana en los Dieciseisavos de Final. El partido México vs Ecuador se disputará el próximo martes 30 de junio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El equipo mexicano no ha recibido goles en lo que va de esta Copa del Mundo y, jugando en la Ciudad de México, lleva cinco goles anotados. De momento, el factor de la localía ha sido favorable para los pupilos del 'Vasco' Aguirre, quien ahora tendrá que decidir si hará modificaciones de cara a este compromiso en el que se juega a "ganar o morir", pues quien pierda se va eliminado del certamen.