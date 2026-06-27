México Ya Tiene Rival para Dieciseisavos de Final en el Mundial 2026

La Selección Mexicana, que terminó como líder del Grupo A, ya conoce al que será su rival para la ronda de Dieciseisavos de Final en el Mundial

Jugadores de la selección mexicana en un partido del Mundial 2026Foto: Getty Images
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