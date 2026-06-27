Calendario de Partidos de 16avos del Mundial 2026: ¿Cuándo Son y Dónde Se Juegan? Lista

Se empiezan a definir los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026, por eso checa cuándo inician y dónde se juegan

Calendario 16vos de final del Mundial cuándo inician y dónde se juegan siguientes partidosMéxico aún espera rival en dieciseisavos de final. Foto: Getty

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