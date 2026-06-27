Calendario de Partidos de 16avos del Mundial 2026: ¿Cuándo Son y Dónde Se Juegan? Lista

El calendario indica que este fin de semana inician los dieciseisavos del Mundial 2026, por eso acá te decimos cuándo se juegan y dónde son los 16vos de final, pues los siguientes partidos ya son de fase eliminatoria, lo que significa que los equipos deben ganar o quedan eliminados.

Para que no pierdas tiempo en la búsqueda, en una nota ya te mostramos cuáles son los partidos confirmados de 16avos del Mundial al momento, así sabrás cómo quedaron definidos los partidos este sábado 27 de junio 2026, día en que termina la fase de grupos. También te mostramos quiénes son los posibles rivales de México, pues hasta la última edición de esta nota aún no hay contrincante oficial.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alejandro Fernández Cumple 'Serenata' a Aficionados en Guadalajara por Mundial 2026

¿Cuándo inician los 16avos del Mundial?

Los dieciseisavos de final se juegan del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio 2026. El calendario de partidos y llaves del Mundial indica que los juegos se llevan a cabo de la siguiente forma:

Sudáfrica vs Canadá: Se juega el domingo 28 de junio 2026. Alemania vs 3° Grupo A/B/C/D/F: Lunes 29 de junio 2026. Países Bajos vs Marruecos: Lunes 29 de junio 2026 Brasil vs Japón: Lunes 29 de Junio 2026 Francia vs 3° Grupo C/D/F/G/H: Martes 30 de junio 2026. Costa de Marfil vs Noruega: Martes 30 de junio 2026. México vs 3° Grupo C/E/F/H/I: Martes 30 de junio 2026. 1° Grupo L vs 3° Grupo E/H/I/J/K: Miércoles 1 de julio 2026. Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: Miércoles 1 de julio 2026. 1° Grupo G vs 3° Grupo A/E/H/I/J: Miércoles 1 de julio 2026. 2° Grupo K vs 2° Grupo L: Jueves 2 de julio 2026. 1° Grupo H vs 2° Grupo J: Jueves 2 de julio 2026. Suiza vs 3° Grupo E/F/G/I/J: Jueves 2 de julio 2026. Argentina vs 2° Grupo H: Viernes 3 de julio 2026.

¿Dónde se juegan los 16vos de final del Mundial 2026?

Los 16avos del Mundial 2026 se jugarán 14 sedes distribuidas en México, Estados Unidos y Canadá. Los siguientes partidos se llevan a cabo en estos inmuebles:

Sudáfrica vs Canadá: Estadio sede Los Ángeles.

Alemania vs 3° Grupo A/B/C/D/F: Estadio sede Boston.

Países Bajos vs Marruecos: Estadio sede Monterrey.

Brasil vs Japón: Estadio sede Houston.

Francia vs 3° Grupo C/D/F/G/H: Estadio sede Nueva York Nueva Jersey.

Costa de Marfil vs Noruega: Estadio sede Dallas.

México vs 3° Grupo C/E/F/H/I: Estadio sede Ciudad de México.

1° Grupo L vs 3° Grupo E/H/I/J/K: Estadio sede Atlanta.

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: Estadio sede Bahía de San Francisco.

1° Grupo G vs 3° Grupo A/E/H/I/J: Estadio sede Seattle.

2° Grupo K vs 2° Grupo L: Estadio sede Toronto.

1° Grupo H vs 2° Grupo J: Estadio sede Los Ángeles.

Suiza vs 3° Grupo E/F/G/I/J: Estadio sede BC Place Vancouver.

Argentina vs 2° Grupo H: Estadio sede Miami.



Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Y Si Sí? La Pregunta que Ilusiona a México en el Mundial 2026

Con esta información, los aficionados de futbol ya saben cuándo se juegan los 16vos del Mundial 2026, con las fechas y sedes en que se realizan los siguiente partidos de la justa.

AO