México vs Escocia o Ecuador: ¿Qué Necesitan Para Confirmarse Como Rival en 16avos del Mundial?

Aún no se sabe contra quién va México en dieciseisavos de final del Mundial, pero Ecuador y Escocia son los posibles rivales para el próximo partido del 30 de junio 2026

México vs Escocia o Ecuador qué necesitan para confirmarse como rival en 16vos de final del Mundial 2026La Selección Mexicana espera rival para los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Foto: Getty

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