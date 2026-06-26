México vs Escocia o Ecuador: ¿Qué Necesitan Para Confirmarse Como Rival en 16avos del Mundial?

Un día después del histórico triunfo contra Chequia, la gran duda que persiste en la afición es saber contra quién va México en 16vos de final del Mundial, por eso acá te decimos qué necesitan Escocia y Ecuador para convertirse en el rival oficial de la Selección Mexicana para el próximo partido del 30 de junio 2026.

La victoria de México 3-0 sobre Chequia confirmó que el equipo de Javier Aguirre finaliza la primera fase como primero del Grupo A, por eso en una nota ya te contamos cuándo será el próximo partido del Tri y la lista de posibles rivales para los dieciseisavos de final.

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¿Quién es el rival de México en 16vos al momento?

A falta de que termine la fase de grupos, de momento México juega contra Escocia los 16avos de final del Mundial 2026, aunque la probabilidad de que se enfrenten bajó demasiado en las últimas horas, sobre todo después de los resultados de este jueves 25 de junio.

El triunfo de Ecuador contra Alemania por marcador de 2-1 aseguró la clasificación de los sudamericanos y con ello también se convirtieron en el principal posible rival de la Selección Mexicana para la ronda de dieciseisavos. El simulador del Mundial 2026 pone a la Tricolor con el mayor porcentaje de chances de enfrentar al Tri en el Estadio sede CDMX el martes 30 de junio.

¿Qué se necesita para que Escocia sea el rival de México en 16avos del Mundial 2026?

Si tomamos en cuenta que a la ronda de 16vos avanzan los mejores ocho terceros lugares, hasta ahora Escocia sería la última selección clasificada en dicha posición, pero debido a que ya jugó sus tres partidos de la fase de grupos, debe esperar a que se cumplan toda la siguiente combinación de resultados, para poder enfrentar a México:

Que no gane Senegal su partido contra Irak.

Que pierda Uruguay contra España.

Que Congo no le gane a Uzbekistán.

Que Bélgica le gane a Nueva Zelanda.

Que Irán pierda con Egipto.

¿Qué se necesita para que Ecuador sea el rival de México en 16vos del Mundial 2026?

Para que el partido sea México vs Ecuador, se necesita que Escocia quede oficialmente eliminada del Mundial 2026. Existen otras posibilidades, pues Uruguay, Cabo Verde, España o Arabia Saudí también pueden ser el próximo rival de la Selección Mexicana en dieciseisavos de final, pero las chances de que esto ocurra son muy bajas.

Mientras se define contra quién juega México en 16vos de final del Mundial 2026, lo que está seguro es que el partido será el próximo martes 30 de junio, a las 19:00 horas ( 7 de la tarde, tiempo del centro) en el estadio sede CDMX.

AO