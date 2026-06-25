¿Cómo le Ha Ido a Messi en los Mundiales y Cuántos Goles ha Anotado en Cada Uno?

Hablar de los Mundiales es hablar de los mejores jugadores en la historia del futbol. Sin embargo, incluso entre ese conjunto de estrellas, hay quienes destacan por encima delr esto. Lionel Messi, para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, ha marcado un antes y un después en la Copa del Mundo, torneo del cual es el máximo anotador histórico.

Este 2026, Messi logró batir el récord de Miroslav Klose como el mayor goleador de los Mundiales, superando los 16 tantos del alemán. El astro argentino, en apenas dos partidos de la presente Copa del Mundo, lleva ya 5 tantos y tendrá, como mínimo, dos partidos más para incrementar su cuenta personal. Aquí te contamos cómo le ha ido a la 'Pulga' en este torneo y cuántos goles ha metido en cada una de las ediciones en las que ha participado.

¿Cuántos Mundiales ha jugado Messi?

Lionel Messi es uno de los tres hombres que han asistido a seis Mundiales, junto con Guillermo Ochoa y Cristiano Ronaldo, gracias a la participación en esta edición del certamen. El argentino hizo su debut en Alemania 2006 y estuvo presente en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, además de la presente edición de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

¿Cuántos partidos del Mundial ha jugado Lionel Messi y cuántos goles anotó en cada Mundial?

De momento (25 de junio de 2026), Lionel Messi ha jugado en 28 partidos de Copa del Mundo. Su primera anotación en este gran escenario se dio en 2006 y, aunque ha jugado en seis Mundiales, no ha podido anotar en cada uno de ellos.

Esta es la lista de goles de Messi por Mundial:

Alemania 2006 (1 gol)

Sudáfrica 2010 (No anotó)

Brasil 2014 (4 goles)

Rusia 2018 (1 gol)

Qatar 2022 (7 goles)

México-Estados Unidos-Canadá 2026 (5 goles)*

*Torneo que aún sigue en disputa