¿Cómo le Ha Ido a Messi en los Mundiales y Cuántos Goles ha Anotado en Cada Uno?

Lionel Messi es el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo; así le ha ido en cada una de las seis ediciones del Mundial en las que ha participado

Lionel Messi con el trofeo de la Copa del Mundo en 2022Foto: Getty Images
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