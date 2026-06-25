¿Qué Estudió Katia Itzel, Árbitra Mexicana que Dirigió el Países Bajos vs Túnez en el Mundial?

Katia Itzel García Mendoza se convierte en la primera árbitra mexicana en un Mundial, tras pitar el partido entre Túnez y Países Bajos

Katia Itzel García MendozaKatia Itzel García Mendoza, primera árbitra mexicana en pitar en un Mundial. Foto: Reuters

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Katia Itzel García Mendoza hace historia como la primera árbitra mexicana en un Mundial. Descubre su inspiradora trayectoria desde las canchas hasta el silbato en el Mundial 2026.

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