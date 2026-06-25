¿Qué Estudió Katia Itzel, Árbitra Mexicana que Dirigió el Países Bajos vs Túnez en el Mundial?

Este 25 de junio ocurrió un hecho histórico en el Estadio Sede de Kansas City. Pero no se trata de las selecciones de Túnez y Países bajos, que se enfrentaron en la última jornada de la primera fase en el Grupo F. La protagonista fue Katia Itzel García Mendoza, la primera árbitra mexicana que pita en un Mundial.

Katia Itzel García Mendoza hace historia al debutar en el Mundial 2026

Katia Itzel García Mendoza ya había hecho historia previamente en la historia del futbol. La mexicana de 33 años fue la primera mujer que pitó un partido de futbol varonil en la Copa Oro 2025. También fue la segunda mujer que fungió como árbitra en la Liga MX varonil.

Egresada de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, García Mendoza declaró en exclusiva a N+ que su llegada al futbol ocurrió por una “cascarita” que tradicionalmente jugaba su familia en cada Año Nuevo.

En esos juegos surgió no solo una vocación que no pudo encontrar sitio en las canchas. En aquel momento, México no contaba con una liga femenil robusta que permitiera la profesionalización de sus mejores jugadoras. El ámbito de excelencia estaba limitado a las universidades. Al respecto, Katia Itzel declaró:

“Me tocó una época en la que el futbol femenil no estaba profesionalizado”.

Cuando terminó sus estudios universitarios en la UNAM, García Mendoza vio en el arbitraje una alternativa que le permitía continuar su vocación:

“Termino mi carrera y me gusta tanto el futbol, soy tan apasionada, lo amo tanto, que quería continuar dentro de él. [...] Y la única figura que pude ver fue la figura del árbitro”.

La árbitra de 33 años de edad confesó que sus primeros partidos detrás del silbato le hicieron dudar si realmente estaba dispuesta a abandonar el rol de jugadora:

“Cada que yo arbitraba me daban ganas de pegarle al balón”.

Sin embargo, con el tiempo fue afianzándose una vocación que le ha permitido estar entre las 52 designadas por la FIFA para arbitrar el Mundial 2026.

¿Se dice árbitra o árbitro?

La llegada de Katia Itzel García Mendoza al Mundial 2026 muestra también cómo el lenguaje se adapta a las necesidades de los hablantes. Por muchas décadas nadie meditó sobre cómo llamar a una mujer que pita un partido. Era demasiado extraordinario como para merecer un sustantivo específico.

En estos días, hemos visto circular en medios de comunicación y redes sociales el término “mujer árbitro”. Al respecto, la organización Fundéu, que colabora con la Real Academia Española para promover un mejor uso del idioma español, ha señalado que es preferible usar árbitra en lugar de “mujer árbitro”. En su página web han señalado:

“Árbitra es la forma adecuada de formar el femenino de árbitro y se recomienda concordarla con el artículo en femenino: la árbitra”.