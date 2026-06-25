¿Quiénes son los Máximos Goleadores en la Historia de los Mundiales?

En la presente edición del Mundial, Lionel Messi rompió el récord de más goles en la historia del certamen; esta es la lista de los máximos anotadores de las Copas del Mundo

Lionel Messi durante un partido con la selección de Argentina en el Mundial 2026Foto: Getty Images
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