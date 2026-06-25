¿Quiénes son los Máximos Goleadores en la Historia de los Mundiales?

Desde su primera edición en 1930, el Mundial de futbol ha reunido a los mejores jugadores del planeta cada cuatro años, siendo suspendido únicamente en dos ocasiones a causa de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con datos de la FIFA, a lo largo de las 22 ediciones del torneo disputadas hasta el momento, se han marcado 2 mil 720 goles en 964 partidos. Sin embargo, en el actual certamen de 2026 se rompió el récord de máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo.

A continuación, te dejamos una lista con los máximos goleadores de la historia de los Mundiales, la cual de momento encabeza el argentino Lionel Messi con 18 anotaciones.

Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Lionel Messi (Argentina)*

El astro argentino, con los cinco goles que ha marcado en apenas dos jornadas del Mundial 2026, llegó a 18 goles en cu trayectoria mundialista. Con esto, superó a Miroslav Klose, quien poseyó el récord durante varios años. Messi aún tiene, al menos, dos partidos más por disputar en esta Copa del Mundo, por lo que podría dejar la vara incluso más alta para su más cercano perseguidor en activo: Kylian Mbappé.

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Kylian Mbappé (Francia)*

Mbappé, con apenas 27 años de edad, ya tiene 16 goles anotados en Mundiales. El francés ha demostrado que la Copa del Mundo es el torneo es un torneo que lo hace sentir muy cómodo y está en persecución activa de Lionel Messi. En la edición de 2026, Mbappé ha marcado cuatro goles en apenas dos partidos y tiene, al menos, otros dos juegos más para aumentar su cifra goleadora. Debido a su edad, el delantero galo podría llegar a disputar por lo menos las próximas dos ediciones del torneo en 2030 y 2034.

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Miroslav Klos (Alemania)

Poseedor del récord desde 2014, el alemán había dejado alta la vara y tuvieron que pasar doce años para que alguien superase su marca de 16 goles en Mundiales. Klose marcó esa impresionante cantidad de anotaciones en 24 partidos de Copa del Mundo.

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Ronaldo Nazario (Brasil)

Uno de los delanteros más letales de todos los tiempos. Ronaldo, el 'Fenómeno', fue el terror de las defensas rivales y logró anotar 15 goles en 19 partidos jugados de Copa del Mundo. Ganador de la edición de 2002, el brasileño sólo marcó en tres de los cuatro Mundiales a los que asistió, pues en 1994 no pudo convertir, pero lo compensó siendo el máximo goleador en 2002 con 8 tantos.

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Gerd Müller (Alemania)

Por impresionante que parezca, Müller únicamente participó en dos Mundiales (1970 y 1974) . Sin embargo, su enorme calidad dentro del área lo coloca como el anotador más prolífico en la historia del certamen, teniendo un promedio goleador superior al de cualquiera en el Top 5. El alemán necesitó de 13 partidos para anotar 14 goles.

Just Fontaine (Francia) - 13 goles en 6 partidos Pelé (Brasil) - 12 goles en 14 partidos Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles en 17 partidos / Sandor Kocsis (Hungría) - 11 goles en 5 partidos Harry Kane (Inglaterra)*, Gabriel Batistuta (Argentina), Teófilo Cubillas (Perú), Grzegorz Lato (Polonia), Gary Lineker (Inglaterra), Thomas Müller (Alemania), Helmut Rahn (Alemania) y Cristiano Ronaldo (Portugal)* - 10 goles cada uno

*Jugadores en activo durante la Copa del Mundo 2026