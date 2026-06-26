¿Cuáles Son las Selecciones Eliminadas del Mundial 2026?

Luego de 15 días de haber iniciado la Copa del Mundo 2026 y a dos jornadas de que concluya la fase de grupos, ya hay equipos que concluyeron su participación y van de regreso a casa.

Algunas selecciones ya están plantadas en los dieciseisavos de final de la competencia, al haber concluido en la primera y segunda posición, y algunas más aspiran a entrar como mejor tercer lugar.

Sin embargo, otras ya cumplieron con haber llegado a la primera justa de 48 combinados nacionales en la historia de los Mundiales, la cual se organizó en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El cambio de formato permitió que una mayor cantidad de selecciones de las diferentes confederaciones que conforman a la FIFA pudieran pelear por un boleto y llegaran al torneo.

Además, el Mundial 2026 extendió una fase más, la que se jugará a partir del domingo 28 de junio, con el partido Sudáfrica contra Canadá, en el inicio de la fase de eliminación directa.

Las dos selecciones que disputen la final tendrán que jugar un partido más que aquellas que jugaron por el título en Catar 2022, es decir, ocho duelos en total.

¿Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial?

En esta fase de grupos, 16 selecciones se quedarán en el camino de las 48 que iniciaron el torneo.

Pasarán a dieciseisavos, los dos primeros de cada grupo, para un total de 24 equipos nacionales, así como 8 más que fueron los mejores terceros, para dar las 32 escuadras que disputarán la eliminación directa.

Ahora bien, hasta el jueves 25 de junio de 2026, ocho selecciones habían quedado fuera del certamen, y estas son:

Grupo A: Chequia solo sumó un punto.

Grupo B: Catar consiguió una unidad.

Grupo C: Haití registró cero unidades.

Grupo D: Turquía sumó tres unidades.

Grupo E: Curazao logró un punto.

Grupo F: Túnez alcanzó dos puntos.

Grupo J: Jordania no logró unidades.

Grupo L: Panamá no marcó unidades.

Hay casos interesantes como los de Senegal, Irak y Uzbekistán, que sin haber ganado un solo punto en sus primeros dos partidos, tienen todavía la posibilidad matemática de avanzar como mejor tercer lugar.

Con información de N+

ICM