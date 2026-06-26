¿Cuáles Son las Selecciones Eliminadas del Mundial 2026?

Ya son 8 los equipos nacionales que terminaron su participación en la justa mundialista, aunque todavía falta que concluya la fase de grupos; en total, 32 llegarán a la fase de dieciseisavos de final

La Selección de Haití quedó eliminada del Mundial 2026La Selección de Haití quedó eliminada del Mundial 2026. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El Mundial 2026 ya tiene sus primeras bajas: Chequia, Catar, Haití y más. ¿Quiénes avanzarán a dieciseisavos? Conoce los detalles de esta histórica edición.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+