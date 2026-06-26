Mundial 2026 se Convierte en la Edición con Más Goles de la Historia, ¿Cuántos Tantos Van?

Con el nuevo formato de 48 selecciones, la justa supera la marca impuesta por Qatar 2022

Festejo de Cristiano Ronaldo tras marcar gol contra Uzbekistán. Foto: ReutersFestejo de Cristiano Ronaldo tras marcar gol contra Uzbekistán. Foto: Reuters

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