Mundial 2026 se Convierte en la Edición con Más Goles de la Historia, ¿Cuántos Tantos Van?

La Copa Mundial de Futbol de 2026 ya inscribió su nombre en los libros de historia. Aun con partidos por disputarse, el torneo que organizan México, Estados Unidos y Canadá se convirtió oficialmente en la edición con más goles anotados en la historia de los Mundiales.

El récord cayó durante la fase de grupos, impulsado por el nuevo formato de 48 selecciones y un calendario de 104 partidos, el más extenso desde la creación del torneo. De esta manera, la edición 2026 dejó atrás la marca establecida en Qatar 2022, cuando se registraron 172 anotaciones en 64 encuentros.

¿Cuál era el récord anterior de goles en un Mundial?

Hasta antes de esta edición, el récord pertenecía al Mundial de Qatar 2022, con 172 goles. Esa cifra superó los 171 tantos que se habían conseguido en las Copas del Mundo de Francia 1998 y Brasil 2014.

Históricamente, los Mundiales con más goles han sido:

Mundial 2026: Nuevo récord histórico

Qatar 2022: 172 goles

Brasil 2014: 171 goles

Francia 1998: 171 goles

Rusia 2018: 169 goles

La tendencia ofensiva del torneo actual ha sido favorecida por el incremento en el número de selecciones participantes y la mayor cantidad de encuentros programados.

El nuevo formato del Mundial favorece los récords

La edición 2026 es la primera en disputarse con 48 selecciones nacionales, lo que elevó el número de partidos de 64 a 104.

Aunque el promedio goleador sigue siendo un indicador importante para medir el espectáculo ofensivo, el mayor volumen de encuentros hace prácticamente inevitable que varios registros históricos sean superados, entre ellos el de goles totales, asistencia acumulada y minutos disputados.

Un Mundial que promete seguir ampliando la marca

Con varias jornadas de competencia y toda la fase de eliminación directa por delante, el Mundial 2026 aún tiene margen para aumentar su cifra goleadora.

Si el ritmo ofensivo se mantiene, esta Copa del Mundo podría establecer un récord que tardará muchos años en ser superado, especialmente considerando que es la primera bajo el formato de 48 selecciones y 104 partidos.

La edición organizada por México, Estados Unidos y Canadá ya es histórica por su tamaño y ahora también por convertirse en la Copa del Mundo con más goles anotados de todos los tiempos.

AMP