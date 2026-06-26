¿Quién Juega este Viernes en Mundial 2026? Links y Hora para Ver Online Partidos del 26 de Junio

Con la emoción a flor de piel, la tercera jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo está prácticamente por llegar a su fin. En N+ te decimos quién juega este viernes en el Mundial 2026, dónde sintonizar los partidos y los horarios.

De los seis partidos de los grupos G, H, I, sólo uno se transmite gratis por TV Abierta. En una nota previa te dimos a conocer el calendario de juegos que puedes disfrutar en Canal 5 y TUDN hasta el próximo 28 de junio 2026.

Para que no te pierdas ninguno de los encuentros, aún estás a tiempo de suscribirte al parque ViX Premium Pase Mundial que te da acceso a los 104 juegos del torneo. Y así seguir completando tu quiniela mundialista.

¿Quién Juega en el Mundial 2026 este 26 de Junio? Horario y Sede

El estadio de Guadalajara albergará uno de los 6 encuentros calendarios para este viernes, y la fiesta flamenca se ha hecho sentir en cada rincón de la "Perla Tapatía".

Incluso Felipe VI, Rey de España, viajó a México para asistir al juego España vs Uruguay. Aunque no es el único encuentro que ha generado expectativa. Haaland y la escuadra Noruega han llamado la atención por sus festejos vikingos.

A continuación hallarás el calendario completo de partidos de este 26 de junio del 2026, con hora y sede dónde se disputarán.

Noruega vs Francia.

Horario: 13 horas.

Sede: Estadio Boston, EUA.

Grupo I.

Senegal vs Irak.

Horario: 13:00 horas.

Sede: Estadio de Toronto, Canadá.

Grupo: I.

Cabo Verde vs Arabia Saudí.

Horario: 18:00 horas.

Estadio Houston, EUA.

Grupo H.

Uruguay vs España.

Horario: 18:00 horas.

Estadio Guadalajara, México.

Grupo: H.

Egipto vs República de Irán

Horario: 21:00 horas

Estadio de Seattle, EUA.

Grupo G.

Nueva Zelanda vs Bélgica

Horario: 21:00 horas

Estadio BC Place Vancouver, Canadá.

Grupo G.

En esta nota puedes consultar cómo va la Tabla de Posiciones del Mundial hasta ahora: quiénes ya clasificaron a los Dieciseisavos de Final y quiénes ya están fuera.

¿Dónde ver En Vivo los partidos del Mundial, 26 de Junio 2026? Link

Como te adelantamos, sólo uno de los seis juegos se podrá ver gratis en vivo a través de TV abierta. Se trata del encuentro España vs Uruguay, que se transmitirá en el Canal 5 y TUDN.

Mientras que el resto de los juegos de este viernes se podrán visualizar a través de ViX Premium. A continuación hallarás un listado con los links para ver el partido en vivo.

Además, puedes seguir la cobertura completa minuto a minuto a través de los Liveblogs de N+ del Mundial 2026.

SARR