¿Quién Juega este Viernes en Mundial 2026? Links y Hora para Ver Online Partidos del 26 de Junio

El Calendario FIFA para este viernes comprende seis partidos entre selecciones de los Grupos H, I, G. Conoce en qué canales podrás sintonizarlos y cuál se transmite gratis

Lamine Yamal y Erling Haaaland. Qué Partidos se Juegan Mañana 26 de Junio 2026.Dos de los encuentros más esperados de la jornada tendrán lugar este viernes: España vs Uruguay, y Francia vs Noruega. Fotos: Reuters.
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