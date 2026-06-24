¿Cuándo Juega Francia vs Noruega en el Mundial 2026? Horario y Dónde Ver Partido del Grupo I

Conoce cuándo y a qué hora ver el duelo entre Haaland y Mbappé por el liderato del Grupo I rumbo a los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo 2026. Se enfrentan Los Vikingos vs Les Bleus

Haaland vs MBappé. Cuándo Es el Partido Francia vs Noruega de la Fase de Grupos del Mundial 2026."Los Vikingos" y "Les Bleus" se enfrentarán en la cancha del Mundial 2026 para la Fase de Grupos, conoce qué día es el partido Francia vs. Noruega. Fotos: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+