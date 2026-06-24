¿Cuándo Juega Francia vs Noruega en el Mundial 2026? Horario y Dónde Ver Partido del Grupo I

Transcurren los últimos partidos de la Fase de Grupos del Mundial 2026 para definir a las selecciones que llegan a los Dieciseisavos de Final. Y en N+ te decimos la fecha del juego Francia vs Noruega, uno de los partidos más esperados por los aficionados.

Tras la euforia que se vivió dentro y fuera de la cancha en su más reciente participación en la Copa del Mundo. Les Bleus con Mbappé, Doué, Dembélé y Los Vikingos con Haaland y Odegaard ha crecido la expectativa respecto a este partido.

Gracias al doblete que han marcado con sus respectivas selecciones; Erling Haaland de Noruega y Kylian Mbappé de Francia ya son contendientes por la Bota de Oro del Mundial 2026.

Fecha y Horario del Partido Francia vs Noruega en el Mundial 2026

El partido de Francia vs Noruega ya tiene fecha en el Calendario de la Copa del Mundo de la FIFA, como parte de la recta final de la Fase de Grupos: la cita es el próximo viernes 26 de junio 2026 a las 13:00 horas.

Ambos países buscan el liderato del Grupo I en el que también están las selecciones de Senegal e Irak, luego de clasificar a los dieciseisavos de final.

El calendario oficial marca que este partido se jugará en el Estadio Boston en Estados Unidos, y será uno de los seis encuentros agendados para este viernes.

¿Dónde ver Francia vs Noruega: Vikingos vs Les Bleus?

No sólo por las figuras dentro de sus selecciones, la conexión que han logrado con sus respectivas aficiones ha hecho de éste uno de los encuentros más esperados de la semana.

En internet los usuarios ya han compartido una serie de imágenes alusivas al "enfrentamiento" entre la selección de Noruega, apodada como Los Vikingos, y la selección de Francia, Les Bleus.

Más vale que tengas contratado tu Paquete Pase Mundial, este partido sólo se transmitirá por la señal de ViX Premium. La transmisión iniciará unos minutos antes de las 13:00 horas para la ceremonia previa al juego.

Sigue la cobertura completa de los Partidos del Mundial 2026 programados para el viernes 26 de junio 2026, a través de los Liveblogs de N+.

¿Cómo llegan Francia y Noruega al Partido del Mundial 2026?

Ambas selecciones han clasificado a la Fase de Dieciseisavos de Final. Francia suma 6 goles a favor y 1 en contra, mientras que Noruega registra 7 a favor y 3 en contra.

Además, tanto Haaland como Mbappé, figuras clave para sus respectivas selecciones y a quiénes habrá que seguir a lo largo del torneo, acumulan hasta ahora 4 goles cada uno.

Será en los próximos días cuando Los Vikingos y Les Bleus den a conocer las alineaciones que presentarán en el duelo del viernes 26 de junio de 2026.

SARR