Haaland, 'El Hombre Gol', Pasea en NY y Pasa Desapercibido: "Ayuda a Disimular el Pelo"

El delantero noruego, Erling Haaland, salió de incógnito para visitar los lugares de interés de Nueva York con su pareja, esto es lo que pasó

"Ayuda a Disimular el Pelo": Haaland 'El Hombre Gol' Pasa Desapercibido en Paseo en NYEl futbolista noruego, Erling Haaland, a sus 25 es una de las estrellas mundiales del balompié. Foto: X @ErlingHaaland

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Es considerado uno de los mejores jugadores del mundo y uno de los goleadores más letales de la época actual, conocido por su imponente físico, velocidad y precisión en el área

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