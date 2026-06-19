Haaland, 'El Hombre Gol', Pasea en NY y Pasa Desapercibido: "Ayuda a Disimular el Pelo"

Tras marcar un “doblete” en Boston, Estados Unidos, contra Irak que causó un gran revuelo en su país, el delantero noruego Erling Haaland salió de incógnito para visitar los lugares de interés de Nueva York con su pareja durante un merecido descanso del Mundial.

Con una gorra de béisbol de color claro y gafas de sol oscuras, el delantero de 25 años publicó en las redes sociales fotos en las que aparece con Isabel Haugseng Johansen en Times Square y frente al famoso restaurante Katz's Deli, sin que los neoyorquinos parecieran darse cuenta de que uno de los futbolistas más famosos del mundo se encontraba entre ellos.

El noruego Erling Haaland en Nueva York con su pareja durante un merecido descanso del Mundial 2026. Foto: X @ErlingHaaland

"Ayuda a disimular el pelo, la verdad", escribió Haaland en Snapchat, refiriéndose a su famosa melena rubia y suelta, que suele llevar recogida en un moño cuando juega.

Haaland “El Hombre gol”

Haaland marcó dos goles en la victoria de Noruega 4-1 sobre Irak, su primer partido en un Mundial en 28 años, y la recompensa para su equipo fueron un par de días libres antes de su encuentro con Senegal, que debutó en el Grupo I con una derrota 3-1 ante Francia.

Noruega y Senegal se enfrentarán en el estadio sede de Nueva York el 22 de junio, y el seleccionador noruego, Stale Solbakken, afirmó que estaba más que encantado de dejar que sus jugadores disfrutaran de unos días de descanso y relajación con amigos y familiares.

"Todo el mundo necesita un pequeño respiro. A los chicos les viene bien despejar un poco la mente y alejarse de mí y de los demás", afirmó Solbakken tras el partido.

Los neoyorquinos al parecer no se dieron cuenta que uno de los futbolistas más famosos del mundo se encontraba entre ellos. Foto: X @ErlingHaaland

¿Quién es Erling Haaland?

Erling Haaland es un futbolista profesional noruego de 25 años que juega como delantero en el Manchester City de la Premier League de Inglaterra y en la selección nacional de Noruega.

Es ampliamente considerado uno de los mejores jugadores del mundo y uno de los goleadores más letales de la época actual, conocido por su imponente físico, velocidad y precisión dentro del área.

Nació el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra, debido a que su padre, el exfutbolista Alf-Inge Haaland, jugaba en ese país, pero se creció y representó deportivamente a Noruega.

Trayectoria de Haaland

Se hizo notorio a nivel internacional con el Red Bull Salzburg de Austria, lo que le valió su fichaje por el Borussia Dortmund de Alemania, promedió casi un gol por partido.

Llegó al Manchester City en 2022, ahí ha roto múltiples récords de goleo en la Premier League y fue pieza clave para ganar el histórico triplete (Premier, FA Cup y Champions League).

Extendió su contrato con el equipo hasta el verano de 2034.

Es el máximo goleador histórico de la selección de Noruega.

HVI