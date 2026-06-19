Encuentran Muerto a Tay Keith en su Casa: Era Productor de Drake y Travis Scott, Tenía 29 años

La Policía Metropolitana de Nashville confirmó la muerte del productor nominado al Grammy Brytavious Chambers, conocido en la industria como Tay Keith. Tenía 29 años.

Su cuerpo fue hallado en su apartamento de la calle Martin durante la tarde de este jueves, luego de que agentes acudieran a realizar un chequeo de bienestar.

Las autoridades no revelaron la causa de la muerte.

El comunicado oficial de la policía señala que no se sospecha de acto delictivo alguno, y que su deceso queda sin clasificar mientras se esperan los resultados de la autopsia.

De Memphis a los charts más altos del mundo

Keith nació el 20 de septiembre de 1996 en Memphis, comenzó a hacer música y a publicarla en YouTube cuando era adolescente, antes de encontrar el éxito con los temas "Rover", "Shoot" y "Look Alive", con Drake, en 2018.

Ese mismo año marcaría el inicio de su consagración. Keith produjo Nonstop de Drake, Not Alike de Eminem y Sicko Mode de Travis Scott, canción que le valió su primera nominación al Grammy en la categoría de Mejor Canción de Rap.

Su segunda nominación llegaría gracias a Rich Flex, de Drake y 21 Savage. Su huella en el género es difícil de exagerar: también coprodujo Before I Let Go, track bonus del álbum en vivo Homecoming de Beyoncé, y fue pieza clave en el ascenso de Sexyy Red, produciendo su hit de 2023 "Pound Town".

Reconocimientos y legado

En 2025 fue incluido en la lista Forbes 30 Under 30 de música, junto a Cambrian Strong, por su sello discográfico Drumatized. Ese mismo año, Forbes destacó que a los 23 años ya era un productor nominado al Grammy, con clientes como Cardi B, Eminem y Beyoncé. En 2024 fue reconocido como Productor del Año en los premios BMI.

Más recientemente, Keith había celebrado ser nombrado uno de los productores más destacados del siglo XXI en el chart Hot R&B/Hip-Hop Songs de Billboard, donde ocupó el puesto número 12.

Su última publicación en Instagram, del 7 de mayo, fue un anuncio del más reciente sencillo de Chris Brown, Call Your Name, con Sexyy Red y GloRilla.

La causa oficial de su muerte permanece pendiente de determinación.