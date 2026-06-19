Encuentran Muerto a Tay Keith en su Casa: Era Productor de Drake y Travis Scott, Tenía 29 años

La policía de Nashville confirmó la muerte del productor nominado al Grammy Tay Keith, hallado sin vida en su apartamento.

muere-tay-keith-productor-drake-travis-scottFoto: GettyImages

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Impactante noticia: Tay Keith, productor de Drake y Travis Scott, fue hallado muerto en Nashville. La causa aún es desconocida. Descubre su legado musical.

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