Prevén Lluvia Durante el Partido de México Contra Corea en Guadalajara

Se podrían presentar lluvias durante el partido de México contra Corea en Guadalajara

Se esperan lluvias durante el partido de México contra Corea.Foto: N+

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¿Listo para el partido México vs Corea? El clima en Guadalajara promete sorpresas con lluvias ligeras y vientos. Descubre más sobre el pronóstico.

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