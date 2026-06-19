Prevén Lluvia Durante el Partido de México Contra Corea en Guadalajara

Las condiciones meteorológicas para este 18 de junio en Guadalajara contemplan una tarde mayormente nublada y con probabilidad de lluvias ligeras durante el encuentro entre las selecciones de México y Corea del Sur, programado en el Estadio Sede Guadalajara.

¿A qué hora comenzará a llover?

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones climáticas comenzarán a cambiar desde horas previas al partido. Para las 16:00 horas se espera una temperatura de entre 26 y 28 grados centígrados, acompañada de chubascos aislados con una probabilidad de precipitación del 30% y vientos sostenidos de 15 kilómetros por hora, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora.

Una hora más tarde, alrededor de las 17:00 horas, el cielo permanecerá nublado con temperaturas de entre 25 y 27 grados. Para las 18:00 horas, se prevé un ambiente parcialmente fresco, con temperaturas de entre 24 y 26 grados y rachas de viento que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora.

Durante el encuentro, las condiciones permanecerán estables. A las 19:00 horas se espera una temperatura de entre 23 y 25 grados centígrados, mientras que para las 20:00 horas el termómetro podría descender hasta los 22 grados.

La probabilidad de lluvia aumentará a las 9 de la noche

Hacia las 21:00 horas aumenta nuevamente la probabilidad de lluvias ligeras o chubascos aislados, con temperaturas de entre 21 y 23 grados centígrados y vientos de hasta 30 kilómetros por hora.