Fan Festival de Guadalajara Está Lleno: ¿Dónde Hay Pantallas por México vs Corea del Sur Hoy?

Estos son los puntos donde podrás ver gratis el partido México vs Corea en Guadalajara.

Fan Festival de Guadalajara Está Lleno: ¿Dónde Hay Pantallas por México vs Corea del Sur Hoy?Foto: AP

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Guadalajara se prepara para el México vs Corea del Sur. Conoce los lugares donde podrás ver el partido en pantalla gigante.

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