Fan Festival de Guadalajara Está Lleno: ¿Dónde Hay Pantallas por México vs Corea del Sur Hoy?
Estos son los puntos donde podrás ver gratis el partido México vs Corea en Guadalajara.
Foto: AP
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Guadalajara se prepara para el México vs Corea del Sur. Conoce los lugares donde podrás ver el partido en pantalla gigante.
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PorRedacción N+
Te compartimos una lista de puntos donde los aficionados al futbol podrán disfrutar del partido México y Corea del Sur hoy 18 de junio en Guadalajara. Hay distintas pantallas habilitadas por el Gobierno de Jalisco y municipios participantes, como parte de las actividades del Mundial 2026.
Con el objetivo de mejorar la experiencia de visitantes y habitantes durante el Mundial, el Gobierno de Guadalajara actualizó la aplicación Guadalajara App y su plataforma web para incluir un semáforo de ocupación del Fan Festival, así como información turística y de movilidad para quienes visiten la ciudad.
Las autoridades recomiendan llegar con anticipación, utilizar transporte público cuando sea posible y mantenerse atentos a las indicaciones de movilidad y seguridad que se implementarán en cada municipio.