Fan Festival de Guadalajara Está Lleno: ¿Dónde Hay Pantallas por México vs Corea del Sur Hoy?

Te compartimos una lista de puntos donde los aficionados al futbol podrán disfrutar del partido México y Corea del Sur hoy 18 de junio en Guadalajara. Hay distintas pantallas habilitadas por el Gobierno de Jalisco y municipios participantes, como parte de las actividades del Mundial 2026.

Lista completa de puntos donde habrá pantallas para ver la transmisión México vs Corea del Sur

FIFA Fan Festival – Plaza de la Liberación, Centro Histórico de Guadalajara.

Zapopan Centro Histórico – Plaza de las Américas, frente a la Basílica de Zapopan.

Auditorio Benito Juárez – Zapopan.

Puerto Vallarta – Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras.

Chapala-Ajijic – Paseo Ramón Corona.

Lagos de Moreno – Explanada del Templo de Capuchinas.

Mazamitla – Plaza Municipal José Parres Arias.

Tapalpa – Plaza Principal.

Tlajomulco – Plaza Principal de la Cabecera Municipal.

Jalisco vive la pasión del Mundial en cada rincón del estado.



Si quieres disfrutar de los partidos en un ambiente familiar y lleno de emoción, tenemos sedes para ti en distintas regiones del estado.



Desde Guadalajara y Zapopan hasta Puerto Vallarta, Chapala, Mazamitla, Tapalpa,… pic.twitter.com/VpBBlMQoma — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) June 18, 2026

¿Dónde puedo consultar el cupo del Fan Festival?

Con el objetivo de mejorar la experiencia de visitantes y habitantes durante el Mundial, el Gobierno de Guadalajara actualizó la aplicación Guadalajara App y su plataforma web para incluir un semáforo de ocupación del Fan Festival, así como información turística y de movilidad para quienes visiten la ciudad.

Las autoridades recomiendan llegar con anticipación, utilizar transporte público cuando sea posible y mantenerse atentos a las indicaciones de movilidad y seguridad que se implementarán en cada municipio.