Entrada al Partido México vs Corea: ¿Cómo Activar el Boleto y Qué Artículos Están Prohibidos?

¿Te estás alistando para el partido México vs Corea? Te contamos cómo activar tu boleto digital y qué artículos están prohibidos para poder ingresar al estadio

Selección mexicanaLa Selección Mexicana en su entrenamiento precio al partido. Foto: Cuartoscuro
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