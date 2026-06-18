Entrada al Partido México vs Corea: ¿Cómo Activar el Boleto y Qué Artículos Están Prohibidos?

La cuenta regresiva para el partido entre México y Corea del Sur ya inició, porque hoy, 18 de junio de 2026, los aficionados se darán cita en el Estadio sede Guadalajara, en N+ te decimos cómo activar el boleto y qué artículos están prohibidos.

Desde horas antes del silbatazo inicial, los accesos al inmueble recibirán a seguidores que deberán tener listo su boleto digital y cumplir con las medidas de seguridad establecidas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Cómo les Ha Ido a México y Corea del Sur en Mundiales? Así Llegan las Selecciones al Partido

¿Cómo activar el boleto para México vs Corea?

Los boletos para el encuentro se gestionan a través de la aplicación oficial Ticketing App, disponible para dispositivos iOS y Android.

El código QR no necesita activarse manualmente, ya que se habilitará de manera automática antes del inicio del partido. Además, los organizadores recomendaron descargar el boleto con anticipación y guardarlo en la aplicación Wallet del celular para facilitar el ingreso al estadio.

También se informó que los boletos pueden consultarse sin conexión a internet, una medida pensada para evitar contratiempos ante la alta demanda de conectividad en los alrededores del inmueble.

¿Cuáles son los objetivos prohibidos en el partido?

Las autoridades y FIFA mantienen estrictos controles de seguridad para agilizar el acceso y garantizar el desarrollo del evento. Entre los artículos que no podrán ingresar al estadio se encuentran:

Armas de fuego y objetos punzocortantes.

Drones.

Punteros láser.

Bengalas, cohetes y bombas de humo.

Sirenas, cornetas y silbatos.

Alimentos y bebidas externas.

Paraguas.

Balones.

Instrumentos musicales.

Mascotas (salvo animales de servicio autorizados).

Cigarrillos y cigarros electrónicos.

Aerosoles.

Botellas, envases y recipientes.

Maletas y equipaje voluminoso.

Computadoras portátiles y tabletas.

Bastones para selfies.

Cámaras profesionales y equipo especializado de fotografía o video.

FBPT