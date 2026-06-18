¿Quién Estará en el Escenario del Ángel de la Independencia Hoy luego de México vs Corea?

Te decimos quién estará en el escenario del Ángel de la Independencia, CDMX, luego del México vs Corea del Sur

Seguidores de la Selección Nacional festejan en el Ángel de la Independencia el 11 de junio 2026.Seguidores de la Selección Nacional de México festejan en el Ángel de la Independencia el 11 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro
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