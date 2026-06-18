¿Quién Estará en el Escenario del Ángel de la Independencia Hoy luego de México vs Corea?

Este jueves, 18 de junio de 2026, hay fiesta futbolera, pues es el partido México vs Corea del Sur. Te decimos quién estará en el escenario del Ángel de la Independencia, Ciudad de México (CDMX) luego del encuentro.

Cabe destacar que el México vs Corea del Sur se disputa hoy a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio sede de Guadalajara, Jalisco, como parte de las acciones del Grupo A del Mundial 2026.

¿Quién estará en el escenario del Ángel de la Independencia luego del partido?

La fiesta futbolera se vive a toda su intensidad, sobre todo hoy que la Selección Mexicana tendrá su segundo partido en casa, es por eso que se realizan diferentes festivales en la Ciudad de México, y en otros estados.

Como ya es costumbre, miles de aficionados esperan celebrar el triunfo de México, en caso de que le gane a Corea del Sur, en el Ángel de la Independencia, y para amenizar el posible festejo, el Sonido Condor anunció su participación.

Mediante redes sociales, Sonido Condor informó que estará presente hoy en Reforma, luego del partido, sin embargo, las autoridades capitalinas recomiendan estar pendientes por posibles cambios en la programación del evento.