“Nos Acaban de Estafar”: El Fraude Millonario a 70 Personas que Buscaban Boleto del Mundial 2026

Un hombre prometió accesos al estadio sede en CDMX para el partido inaugural del Mundial 2026, pero todo terminó en una estafa a 70 aficionados

El presunto estafador ha publicado en redes sociales viajes por Europa. Foto: Captura de pantallaEl presunto estafador ha publicado en redes sociales viajes por Europa. Foto: Captura de pantalla

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Estafa millonaria en el Mundial 2026: 70 personas engañadas por un supuesto vendedor de boletos en CDMX. Descubre más sobre este caso.

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