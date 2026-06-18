“Nos Acaban de Estafar”: El Fraude Millonario a 70 Personas que Buscaban Boleto del Mundial 2026

Con la euforia del Mundial 2026, hay quienes buscan por cualquier medio un boleto para los estadios donde estará la Selección Mexicana o el equipo al que apoyan, e incluso han llegado a confiar en “conocidos” que les ofrecen entradas, pero al final todo termina en una estafa.

Eso le sucedió a más de 70 aficionados que fueron víctimas de un fraude el pasado 11 de junio, día en que México y Sudáfrica protagonizaron el partido inaugural de la Copa del Mundo.

El presunto responsable fue identificado como Daniel Ramírez Arévalo, un hombre de 35 años de edad que prometió accesos al estadio sede en Ciudad de México para la inauguración.

Mauricio, una de las víctimas

Mauricio publicó un video en el que contó que había sido estafado y que más de 50 personas estaban en la misma situación; le marcaron al sujeto pero siempre fue la misma mentira.

"Mi gente hermosa, pues qué creen, con la mala noticia de que nos acaban de estafar".

Para el hombre, todo comenzó un par de semanas antes del torneo. Un amigo le contó que alguien vendía accesos como parte del staff de una marca; el costo: 40 mil pesos por persona, entregados en dos exhibiciones en efectivo

Mauricio aceptó, dice, porque ya había intentado conseguir boletos por todas las vías, sin éxito.

“Nos pidió que fuéramos con playera negra, con jeans claros, con tenis blancos y nos citó a las 10 de la mañana en la puerta”, contó.

El fraude con los boletos

El día de la inauguración, Mauricio salió de su casa a las 04:00 horas para evitar los bloqueos y manifestaciones programados en la zona del estadio; al principio, el plan parecía coincidir, pero conforme se acercaba la hora, la situación se volvió sospechosa.

Contó que al principio eran 10 personas que llevaban la playera negra, pero a los 10 minutos llegó más gente hasta rebasar las 50 personas; “entonces dije: algo anda mal aquí”, comentó.

Antes de las 9:00 horas, Daniel mantenía comunicación con Mauricio y otros afectados; les decía que tardaba en contestar porque estaba ocupado preparando el ingreso.

Pero ante la falta de claridad, las víctimas insistieron, y entonces la respuesta de Daniel cambió: comenzó a amenazarlos con cobrarles más si seguían presionando.

Cobros, de 8 mil hasta 40 mil pesos

En la espera, los afectados empezaron a hablar entre ellos. Para las 10:30 horas ya sumaban 70 personas.

Ahí descubrieron que los cobros iban desde los 8 mil hasta los 40 mil pesos y que algunos inclusive venían de otras entidades como Aguascalientes y Nuevo León.

Según Mauricio, algunas de las personas decían que sí conocían al sujeto, que trabajaron con él, o que era amigo de la familia, por lo cual expresaron su sorpresa ante la acción.

Monto millonario de lo robado

El presunto estafador fue plenamente identificado como Edgar Daniel Ramírez Arévalo y se estima que el monto de lo robado supera los 15 millones de pesos.

Días después del evento, su familia lo reportó como desaparecido e inclusive se activó una ficha de búsqueda, pero tras ser localizado, no se sabe más de él.

Solo lo que publica en sus redes sociales: fotos en palcos de estadios y de viajes por Europa.

“Salió que ya había aparecido, ahorita que no lo encuentran, que su familia está muerta, hay de todo, de todo, los chismes, no sabemos cuál es la realidad, simplemente pues no nos han pagado”, narró Mauricio.

Hasta el día de hoy existen al menos 20 denuncias formales en contra de Daniel y dos cómplices más.

Aunque las autoridades reportan que ya trabajan en el caso, Mauricio contó que decidió hablar para alertar a la ciudadanía.

“En mi caso me confié porque era familiar de uno de mis amigos. De hecho, ya reconocimos a más de tres personas que están operando de esta manera, entonces queremos alertar obviamente a la gente con su ayuda a que no pasen por lo que nosotros pasamos”, añadió.

Con información de Abraham Reza, N+.

SPB