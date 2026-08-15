Una mujer fue localizada sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de su vivienda, ubicada sobre la calle Autenticidad, en la colonia Integración Familiar, de la ciudad de Reynosa.

La víctima fue identificada como Celia Velázquez, de aproximadamente 50 años de edad, quien había sido vista por última vez hacía cerca de tres semanas.

Debido a que sus vecinos creían que posiblemente se encontraba fuera de su domicilio o con algún familiar, no sospecharon inicialmente que pudiera haberle ocurrido algo.

Localizan Cuerpo de Mujer en Avanzado Estado de Descomposición en Reynosa, Tamaulipas. Foto: N+

Sin embargo, los fuertes olores que comenzaron a emanar de la vivienda alertaron a los habitantes de la calle, quienes decidieron realizar un llamado a las autoridades para solicitar su intervención.

Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de la mujer en avanzado estado de descomposición, por lo que se llevaron a cabo las diligencias correspondientes para investigar el caso.