Seguridad

Localizan Cuerpo de Mujer en Avanzado Estado de Descomposición en Reynosa, Tamaulipas

Una mujer de aproximadamente 50 años de edad, fue localizada sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de su vivienda, en Reynosa.

Localizan Cuerpo de Mujer en Avanzado Estado de Descomposición en Reynosa, TamaulipasLocalizan Cuerpo de Mujer en Avanzado Estado de Descomposición en Reynosa, Tamaulipas. Foto: N+

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Descubren el cuerpo de una mujer en Reynosa tras semanas sin ser vista. Celia Velázquez, de 50 años, fue hallada en su hogar en avanzado estado de descomposición.

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