Investigan a Dos Hombres por Homicidio y Lesiones Graves en Lomas Modelo en Monterrey

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León informó sobre la notificación de una orden de aprehensión en contra de dos hombres, quienes permanecían recluidos en un penal estatal y son señalados como presuntos responsables de un homicidio y lesiones graves ocurridos durante una riña en el municipio de Monterrey.

Los investigados fueron identificados como Hugo “N”, de 42 años, y Jaime “N”, de 30, a quienes se les imputan los delitos de Homicidio Calificado y Homicidio en Grado de Tentativa.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Homicidios, los hechos ocurrieron el pasado 21 de junio de 2026, en el exterior de un Centro Comunitario ubicado en la colonia Lomas Modelo, en Monterrey. Las autoridades establecieron que Hugo “N”, Jaime “N” y un tercer hombre se encontraban en el lugar ingiriendo bebidas alcohólicas cuando presuntamente comenzaron a agredir físicamente a un hombre. Los agresores lo habrían golpeado en repetidas ocasiones y utilizado un barrote para atacarlo. Además, uno de ellos presuntamente accionó un arma de fuego en su contra.

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Tras la agresión, los presuntos responsables habrían arrastrado el cuerpo de la víctima hasta unas escaleras ubicadas en el sector, donde posteriormente lo dejaron abandonado. La investigación señala que la violencia continuó momentos después, cuando al sitio arribó una segunda persona, identificada como Juan, de 36 años.

El hombre también habría sido atacado por los agresores, quienes presuntamente utilizaron el mismo patrón de violencia en su contra hasta dejarlo inconsciente. Las dos personas quedaron tendidas en las escaleras mientras los presuntos responsables escapaban a pie del lugar.

Una de las víctimas perdió la vida, mientras que Juan, de 36 años, resultó con lesiones graves, por lo que los hechos fueron investigados tanto como homicidio calificado como homicidio en grado de tentativa. Tras las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada en Homicidios, las autoridades obtuvieron una orden de aprehensión contra Hugo “N” y Jaime “N”.

La orden fue notificada dentro de un penal estatal, donde ambos hombres ya se encontraban detenidos. Será la autoridad judicial la encargada de determinar su situación jurídica conforme avance el proceso correspondiente.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer la participación del tercer hombre señalado en los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

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