Seguridad

Investigan a Dos Hombres por Homicidio y Lesiones Graves en Lomas Modelo en Monterrey

Dos hombres fueron notificados de una orden de aprehensión por su presunta participación en el homicidio de un hombre y las lesiones graves de otro en la colonia Lomas Modelo, en Monterrey.

Investigan a dos hombres por homicidio y lesiones graves en Lomas ModeloInvestigan a dos hombres por homicidio y lesiones graves en Monterrey.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Dos hombres son señalados como presuntos responsables de golpear, disparar y arrastrar a un hombre hasta unas escalinatas, además de agredir a otra persona que quedó inconsciente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+