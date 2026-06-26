Cárteles Mexicanos Controlan Producción de Metanfetamina en Norteamérica, Según Informe de ONU

En el informe se indica que los grupos criminales están transfiriendo su conocimiento para producir esa droga a laboratorios clandestinos en Europa y África

Un paquete de metanfetamina.Foto: USA TODAY Network via Reuters Connect

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Cárteles mexicanos lideran el mercado de metanfetamina en América del Norte, según la ONU. Ahora, su método se extiende a laboratorios en Europa y África.

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