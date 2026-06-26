Cárteles Mexicanos Controlan Producción de Metanfetamina en Norteamérica, Según Informe de ONU

De acuerdo con un nuevo informe de la ONU, los narcotraficantes mexicanos lideran la producción de metanfetamina en Norteamérica y han exportado su conocimiento para elaborar esa droga a gran escala en otros continentes.

Informe Mundial sobre Drogas de la ONU

El Informe Mundial sobre Drogas de la ONU, difundido este viernes en Viena, indica que los cárteles mexicanos continúan siendo los principales proveedores de metanfetamina en América del Norte, uno de sus principales mercados y donde el consumo se ha estabilizado en niveles históricamente altos.

En el documento se señala que en 2024, el 3.2% de los consumidores de drogas en Estados Unidos consumió metanfetamina.

El informe de la ONU señala que los grupos criminales de México están transfiriendo su conocimiento para elaborar esa droga a laboratorios clandestinos en Europa y África.

La expansión se basa de especialmente en el uso de métodos químicos basados en el precursor 'P-2-P', que se considera más eficiente y permite evadir los controles internacionales tradicionales.

Este método se perfeccionó en un principio en América del Norte, pero se han localizado laboratorios que lo aplican en África y Europa y, de acuerdo con el informe, los avances "han sido facilitados por la exportación de experiencia relevante desde México".

Uno de los autores del informe, Thomas Pietschmann, explicó a EFE que la expansión de dicho método no implica necesariamente que los laboratorios en África y Europa estén controlados por las organizaciones criminales mexicanas.

El experto señaló que, en muchas ocasiones, las personas que dirigen estos laboratorios, los llamados "cocineros", son de origen mexicano o han sido formados en ese método de síntesis más eficiente.

El informe destaca que, se ha observado recientemente en el sur de Asia "la implicación en la fabricación de metanfetamina de ciudadanos mexicanos con presuntos vínculos con grupos criminales organizados con base en México".

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Decomisos

En Europa el documento destaca el incremento de los decomisos a niveles récord tanto en Países Bajos como en España, donde se incautó un gran cargamento "supuestamente vinculado a un grupo del crimen organizado con base en México".

Cocaína

El informe indica que, mientras la producción potencial mundial de cocaína se cuadruplicó en la última década hasta superar las 4 mil toneladas de cocaína pura en 2024, los grupos criminales de México mantienen un importante papel en los dos mercados más grandes de esta droga: Estados Unidos y Europa.

Opio

Respecto al cultivo de opio, aunque México se mantiene como uno de los principales productores en el mundo de esta planta ilícita, las más recientes estimaciones indicaron una baja en la superficie cultivada, por lo menos hasta 2022.

Tecnología

También se destaca en el documento que los cárteles utilizan tecnología más avanzada cada vez para facilitar el narcotráfico, ejemplo de ellos son los drones, del que ha sido frecuente su uso a lo largo de la frontera con Estados Unidos, para soltar paquetes de droga en EUA sin aterrizar y regresar a México, sin ningún riesgo de captura para los pilotos de estos aparatos.

Con información de EFE

LECQ