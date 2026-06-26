De Binomios Caninos a Expertos: Llega a Venezuela la Ayuda de México por Terremotos

La ayuda humanitaria que envió México a Venezuela, luego de los dos terremotos que azotaron al país, llegó esta noche al Estado de Aragua, para comenzar con las maniobras para auxiliar a las personas afectadas y localizar a más víctimas de entre los escombros.

El grupo de rescatistas llegó luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que se apoyaría a la nación con el envío de un grupo de especialistas, por está razón, la tarde de este jueves partieron dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a Venezuela.

"El Gobierno de México lamenta profundamente las pérdidas humanas y materiales que ha dejado este suceso, y expresa sus deseos de pronta recuperación para quienes resultaron heridos", expresaron autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Defensa Nacional.

¿Cuál es la ayuda mexicana que se envió a Venezuela?

Las autoridades informaron que este acto está vinculado con la tradición humanitaria y espíritu de solidaridad con todos los pueblos de América Latina y el mundo.

Por está razón, se mandó a Venezuela un agrupamiento integrado por 261 efectivos, de los cuales 240 son del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional. Entre los que se encuentran médicos, camilleros y enfermeros, así como personal especializado en labores de búsqueda y rescate para el auxilio inmediato de los afectados.

También se suman a las tareas de auxilio 18 binomios caninos especialistas en localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas, así como 4.4 toneladas de herramienta, material y equipo y 2.7 toneladas de insumos médicos.

"Se tiene previsto que en las próximas horas salga un avión de transporte pesado C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana, trasladando 8 toneladas de medicamento y 4 toneladas de equipo y material para actividades de rescate y salvamento", confirmaron.

El personal de seguridad, médico y de protección civil, están especializados en las tareas de búsqueda y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas, debido a que México ha experimentado varias tragedias provocadas por los sismos.

Foto: Especial

¿Qué otros países han enviado ayuda a Venezuela?

La noche del jueves 24 de junio, se confirmó la llegada a Venezuela de un grupo de rescatistas de El Salvador y República Dominicana como parte de la ayuda internacional para las labores de búsqueda.

Asimismo, se tiene conocimiento de que varios países han anunciado el despliegue de personal de auxilio en Venezuela, entre ellos Estados Unidos. El Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en La Guaira y que sirve a Caracas, fue clausurado temporalmente debido a los daños.

Previamente, se anunció en un comunicado el envío de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, y otros 50 millones para operar sobre el terreno.

Próximas horas son clave para Venezuela

Las siguientes horas son clave para encontrar a más personas de entre los escombros en Venezuela, luego de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, que afectaron principalmente a Caracas y La Guaira.

Hasta el momento se tiene una cifra de al menos 235 muertos y 4 mil 300 heridos confirmados por autoridades de Venezuela pasadas las 24 horas de dos terremotos. No obstante, se teme que la cifra aumente en las siguientes horas.

Lo anterior, porque hay diversos inmuebles que no han podido ser revisados a detalles y en otros casos, las edificaciones eran unidades departamentales, por lo que la cantidad de habitantes al momento de la tragedia era considerable.

Se calcula que hay al menos 2 mil 927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, de los cuales, han tenido que evacuar a los pacientes.

EPP