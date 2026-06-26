Así Son los Aviones Militares que EUA Envió con Ayuda a Venezuela tras Terremotos Devastadores

El gobierno de Trump desplegó aeronaves para ayudar a salvar vidas en Venezuela por los sismos de las últimas horas, se tratan del C-17 Globemaster y C-130 Hércules

Así Son los Aviones Militares de EUA con Ayuda para Venezuela tras Terremotos DevastadoresAviones militares de EUA enviados a Venezuela luego de dos potentes sismos. Foto: X @Southcom

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La administración Trump anunció envío de 150 millones de dólares para apoyar las labores de socorro de organizaciones humanitarias y las Naciones Unidas

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