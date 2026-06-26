Así Son los Aviones Militares que EUA Envió con Ayuda a Venezuela tras Terremotos Devastadores

El Comando Sur de Estados Unidos dio a conocer que se suma por aire y mar a las labores de socorro tras los dos terremotos que devastaron Venezuela en las últimas horas.

🛫 U.S. search and rescue teams are already en route to Venezuela and more support is coming. pic.twitter.com/rlLEsHjrHO — Department of State (@StateDept) June 25, 2026

Se tratan de las embarcaciones USS Fort Lauderdale (LPD 28) y USS Billings (LCS 15) como centro de mando flotante con una cubierta de vuelo para apoyar helicópteros de carga pesada.

Earthquake relief support from the sea:

The @USNavy has a proud legacy of providing disaster relief directly from the sea.#SOUTHCOM has directed USS Fort Lauderdale (LPD 28) and USS Billings (LCS 15) to Venezuela to support @DeptofState-led U.S. government relief operations in… pic.twitter.com/z1JJ0aLjSl — U.S. Southern Command (@Southcom) June 26, 2026

En cambio, el USS Billings (LCS 15) es capaz de dar apoyo cerca de las líneas costeras, acelerando las misiones de respuesta a desastres.

Así son las aeronaves de EUA con ayuda para Venezuela

Los aviones de transporte enviados por el gobierno de Estados Unidos en ayuda a Venezuela son el C-17 Globemaster y C-130 Hercules, que tendrán como misión salvar vidas.

Delivering relief when every second counts:#SOUTHCOM has directed C-17 Globemaster and C-130 Hercules transport aircraft to support Venezuela earthquake relief efforts and help save lives.



The C-17 provides massive payload capacity capable of delivering aid, equipment and… pic.twitter.com/4nnvSF413t — U.S. Southern Command (@Southcom) June 26, 2026

El C-17 y C-10 Hércules

El C-17 proporciona una capacidad de carga masiva capaz de entregar ayuda, equipo y equipos de respuesta en zonas de desastre.

El C-130 Hércules es considerado como un caballo de batalla táctico del Ejército estadounidense usado para proporcionar apoyo de transporte aéreo en crisis en comunidades con ayuda inmediata.

Trump anuncia envío de 150 MDD para labores de socorro

Los venezolanos en Estados Unidos se apresuraron a organizar campañas de donación el jueves 25 de junio de 2026 tras los devastadores terremotos que, según las autoridades, dejaron más de 200 muertos y cientos de heridos en su país. El gobierno de Estados Unidos y otros países también prometieron ayuda.

Following the devastating earthquakes in Venezuela last night, the Trump Administration is mobilizing immediate, life-saving resources as part of a rapid, government-wide response.



More information here: https://t.co/pBMOQrPOMi — Department of State (@StateDept) June 25, 2026

En Washington, la administración Trump anunció el envío de 150 millones de dólares para apoyar las labores de socorro de organizaciones humanitarias y las Naciones Unidas, según un comunicado de prensa del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Mientras tanto, el gobierno estadounidense estaba movilizando un equipo de respuesta ante desastres a Venezuela, que incluye dos equipos urbanos de búsqueda y rescate de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax, Virginia, y de Los Ángeles.

El ejército estadounidense, que detuvo al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una sorpresiva operación antidrogas en enero, proporcionará aeronaves para evaluar los daños, colaborar en las búsquedas y entregar ayuda.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles por la noche causaron graves daños al principal aeropuerto del país, en Caracas, lo que podría dificultar la rápida llegada de ayuda humanitaria. Estos sismos fueron de los más fuertes en Venezuela en más de un siglo.

En fotos y videos posteriores al desastre, se ve a niños, animales y civiles heridos, cubiertos de polvo y sangre, siendo rescatados de entre los escombros.

Además de los fallecidos y heridos, miles de personas más fueron reportadas como desaparecidas, lo que ha provocado que muchos familiares en Estados Unidos busquen información actualizada.

Se estima que más de 770 mil venezolanos viven en Estados Unidos, con grandes comunidades establecidas en Texas y Utah, además de Florida.

En el área de Houston, donde reside una gran comunidad venezolana, los residentes utilizaron grupos comunitarios de Facebook y otras redes sociales para difundir información sobre los centros de donación locales.

Se encontraron suministros médicos y de primeros auxilios, como gasas, vendas, antisépticos, guantes desechables, mascarillas, jeringas, termómetros y tensiómetros. demanda.

HVI