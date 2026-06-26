Adulta Mayor Muere en su Casa Junto a su Perro en Veracruz; No la Veían Desde Hace Tres Meses

Durante la tarde del pasado miércoles 24 de junio, se registró la movilización de autoridades debido al reporte en el que se informaba que se sentían olores fétidos, provenientes de un domicilio localizado en la colonia Virgilio Uribe, en el municipio de Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mujer de la Tercera Edad Muere Dentro de su Vivienda en Veracruz; Tenían Meses Sin Verla

De acuerdo con los primeros reportes, se detalló que una mujer fue hallada sin vida junto con su perro al interior del inmueble ubicado en la avenida Icazo. Esther, vecina de la mujer, asegura que desde hace aproximadamente tres meses la dejaron de ver y no sabían nada de ella.

Pues ya tenía como unos tres meses por ahí así, pero la verdad yo no le ponía atención.

Esther menciona que la hoy fallecida no vivía en el lugar; asegura que iba y venía del domicilio, que se iba por temporadas y luego regresaba; sin embargo, ya tenía un lapso prolongado de tiempo en el domicilio donde fue hallada sin vida.

Ellas no vivían aquí, iban y venían; se iban por temporadas y luego regresaban, y buscaban problemas y se volvían a ir, y ahorita sí ya tenían un rarito estando aquí.

Vecinos de la mujer fallecida detectaron el olor; sin embargo, lo atribuyeron a otros factores y no a su muerte

Los vecinos indican que no sospechaban de algo raro, pues escuchaban ladrar a un perro; sin embargo, comenzaron a percibir el olor fétido proveniente del domicilio, el cual pensaban que era de algún drenaje o embarcaciones que están cercanas al puerto, pero nunca de la mujer fallecida.

Pues mi niña dice que oían ladrar un perro, y ya después el olor que vino, que después dijeron que era un barco; nosotros confundimos el olor ese con este, porque no sabíamos de dónde provenía.

Quienes la conocieron fue solo por verla en ocasiones; sin embargo, mencionaron que en ningún momento sostuvieron una relación con la ahora occisa, de quien hasta el momento se desconoce su nombre, por lo que permanece en calidad de desconocida.