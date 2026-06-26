Adulta Mayor Muere en su Casa Junto a su Perro en Veracruz; No la Veían Desde Hace Tres Meses

El hallazgo de una mujer de la tercera edad sin vida provocó una intensa movilización, así como el asombro de habitantes de la zona.

Adulta Mayor es Hallada sin Vida Junto a su Perro Dentro de su Domicilio en VeracruzFoto: N+

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Impactante hallazgo en Colonia Virgilio: una mujer mayor y su perro fueron encontrados sin vida en su domicilio. Vecinos confundieron el olor con el de un barco cercano.

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