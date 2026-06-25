Jubilaciones en Veracruz 2026: Esta es la Información Que Necesitas Saber Según Expertos

Muchos veracruzanos desconocen que, si perdieron su empleo y tenían derecho a jubilarse, existe la posibilidad de contar con este beneficio, realizando aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través del programa Modalidad 40.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Madres de Oncología de la Torre Pediátrica de Veracruz Señalan Carencias en Institución

Dulce Rabelo, jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indica que para seguir acumulando semanas y de esta manera mejorar su pensión o, en algunos casos, puede tener derecho a la misma, lo que marca la Ley del Seguro Social, que son 500 semanas las que se deben cotizar.

De acuerdo con lo informado, los principales trabajadores que resultan beneficiados con la Modalidad 40 del IMSS son los que están inscritos bajo la Ley del 73, los cuales comenzaron a cotizarse antes del 1 de julio de 1997.

Actualmente, el IMSS cuenta con varios seguros especiales para trabajadores que laboran de manera independiente y no cuentan con seguridad social. Dulce Rabelo indica que esta información se hará llegar a cada una de las empresas a través de sus representantes sindicales.

Servicio de Administración Tributaria continúa con el combate contra los factureros en Veracruz

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó el listado de contribuyentes de acuerdo al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que invalida las facturas emitidas por esas empresas y expone a quienes operaron con ellas a perder deducciones y créditos fiscales.

En estas últimas semanas se han estado publicando en el Diario Oficial el listado de factureros; son empresas que facturan operaciones simuladas, por lo cual se recomienda a los contribuyentes que verifiquen sus facturas, que sus proveedores no les aparezcan estos factureros.

Autoridades informaron que si algún contribuyente se vio afectado por dicha situación, lo recomendable es acudir con su contador para evitar sanciones que van desde las multas e incluso hasta la prisión.