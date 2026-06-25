Hombres Armados Atacan a Disparos Vivienda en Veracruz; Esto se Sabe

Este jueves se reportó un ataque armado a una vivienda en el fraccionamiento La Palma en Acayucan al sur de Veracruz.

Atacan a disparos vivienda de empresario en Acayucan, VeracruzFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Ataque armado en Acayucan: una vivienda en La Palma fue blanco de violencia. Autoridades investigan sin detenidos aún. Más detalles en desarrollo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+