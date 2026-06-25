Hombres Armados Atacan a Disparos Vivienda en Veracruz; Esto se Sabe

Durante las primeras horas de este jueves 25 de junio en Acayucan ubicado en el sur de Veracruz, donde se registró un ataque armado en contra de una vivienda de un empresario la cual se encuentra en la calle Arecas en el fraccionamiento La Palma en casas Carpín.

Fue alrededor de las ocho de la mañana cuando los vecinos reportaron a las autoridades de seguridad lo ocurrido en las inmediaciones del municipio ubicado al sur de la entidad veracruzana. Hasta ahora no se tiene conocimiento acerca de personas lesionadas por este ataque.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Intensa Movilización por Ataque Armado en Tienda de Conveniencia de Córdoba, Veracruz

Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Municipal. Quienes se encargaron de acordonar la zona del ataque, en tanto se realizaron las primeras indagatorias, además de recabar indicios en el lugar de los hechos. Hasta el momento no se cuenta con reporte alguno acerca de personas detenidas

La Fiscalía General del Estado de Veracruz dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación tras los hechos de violencia registrados, con el objetivo de dar con él o los agresores que ejecutaron este ataque armado.

Otro ataque armado reciente ocurrido en el sur de Veracruz

En Oluta, al sur de Veracruz durante la tarde del pasado lunes un hombre fue asesinado y otro más resultó lesionado tras un ataque armado registrado la tarde de este lunes en el barrio Tercero.

En el lugar se registró una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y emergencia. El ahora occiso fue identificado de manera preliminar por el apodo de el Pólvora, de aproximadamente 35 años, quien se encontraba en una cuartería ubicada en la calle Francisco Villa y el callejón 5 de Mayo.

Se presume que sujetos armados irrumpieron en el inmueble y le dispararon en repetidas ocasiones a la víctima. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya realiza las diligencias correspondientes. Hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos.