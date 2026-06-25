Ocho Pacientes con VIH Pierden al Vida al Sur de Veracruz; Tres Esperaban su Tratamiento

En Veracruz, durante 2026 al menos ocho pacientes con VIH han perdido la vida. Se dio a conocer que tres de ellos se encontraban a la espera de su tratamiento.

Ocho Pacientes con VIH Pierden al Vida al Sur de Veracruz; Tres Esperaban su TratamientoFoto: N+

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Ocho personas con VIH en Veracruz han fallecido, 3 están en espera de tratamiento. La falta de recursos médicos es crítica. Exigen acción a las autoridades de salud.

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