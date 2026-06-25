Ocho Pacientes con VIH Pierden al Vida al Sur de Veracruz; Tres Esperaban su Tratamiento

En lo que va del presente año 2026, se ha reportado que al menos ocho pacientes con VIH han perdido la vida en la zona sur de Veracruz; de acuerdo con la asociación civil Coatza VIH, tres de ellos murieron en espera de sus tratamientos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Cuáles son las Principales Causas de los Problemas Dentales?; Experto Veracruzano Explica

Luis Alberto Ruíz, presidente de la asociación Coatza Vive AC, mencionó que la muerte de las tres personas que esperaban sus tratamientos fue presuntamente por lo tardado del trámite, ya que el tiempo de espera para recibir el tratamiento es de dos meses.

Asimismo, indicó que casi no hay médicos suficientes, por lo cual no hay tantas citas disponibles. Posteriormente, al paciente se le solicitan otros estudios, haciendo que se extienda más el tiempo de espera y, una vez que se concluyen dichos estudios, se debe confirmar que es carga viral.

Luis Alberto Ruiz mencionó que en este año han atendido y apoyado a 70 personas que salieron positivas con VIH, tanto en la zona sur de la entidad como en otros estados de la República Mexicana, que nos contactan incluso de Oaxaca, de Tabasco y de Chiapas, que son las entidades que más solicitan atención.

Nos contactan incluso de Oaxaca, de Tabasco y de Chiapas, principalmente de la zona sur de Veracruz.

Indicó que son personas entre los 18 y los 60 años, quienes actualmente ya reciben su tratamiento retroviral y que hay capacitaciones en hospitales de Pemex, en el IMSS, en el ISSSTE; sin embargo, le preocupa que en el estado no exista una campaña de prevención del VIH como tal.

Nos preocupa que en el Estado no exista una campaña como tal de prevención del VIH; hay ausencia de una campaña.

El presidente de la asociación civil hace llamado a las autoridades de salud en Veracruz

Derivado de dicha situación, hacen un llamado a las autoridades de salud para que se realice la contratación de más médicos que puedan brindar la atención médica correspondiente en los Centros de Salud y CAPACITS de ciudades como Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa, Poza Rica, Río Blanco, para que atiendan a la mayor cantidad de usuarios que salieron reactivos a VIH.

Agregó que hasta el momento no hay reporte de bebés infectados con VIH, a comparación del pasado 2025, año en el que fueron atendidos por lo menos cincuenta casos de bebés reactivos ante el VIH.