Activistas Denuncian el Presunto Envenenamiento de 12 Gatos en el Parque Ecológico de Veracruz

Activistas denuncian el presunto envenenamiento de animales en las inmediaciones del Parque Ecológico de la ciudad de Veracruz.

Protectores de animales denuncian presunto envenenamiento de gatos en parque de VeracruzFoto: N+

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¿Qué está pasando en el Parque Ecológico de Veracruz? Activistas reportan 12 gatos envenenados y restos de pan con presunto veneno. Piden acción de las autoridades.

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