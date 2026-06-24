Activistas Denuncian el Presunto Envenenamiento de 12 Gatos en el Parque Ecológico de Veracruz

A través de redes sociales, activistas denuncian el presunto envenenamiento de gatos en el parque ecológico ubicado en la calle 20 de noviembre en la ciudad y puerto de Veracruz.

Señala que en el transcurso de las últimas dos semanas han documentado aproximadamente 12 felinos que han aparecido muertos en las inmediciaciones del mencionado parque recreativo de la zona centro de la ciudad.

La Asociacion Civil “Salvando Garritas Veracruz", dio a conocer que en los últimos días en dicha zona se han venido encontrado restos de pan con una sustancia que podría tratarse de veneno, situación que piden sea investigada.

El grupo de animalistas levantó la voz en favor de los gatos que han sido envenenados en el lugar, además de hacer el llamado a las autoridades de Protección Animal, para evitar que se siga registrando la muerte de estos de animales.

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