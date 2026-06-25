Abandonan Restos Humanos y 'Ponchallantas' en Distribuidor Vial de Poza Rica, Veracruz

En el distribuidor vial de Poza Rica, con dirección al municipio de Coatzintla, fueron encontrado restos humanos y ponchallantas.

Restos humanosFoto: N+

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Alarma en Poza Rica: restos humanos y ponchallantas encontrados en distribuidor vial. La identidad de la víctima y los responsables aún desconocidos. Infórmate más.

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