Abandonan Restos Humanos y 'Ponchallantas' en Distribuidor Vial de Poza Rica, Veracruz

En Poza Rica al norte del estado de Veracruz, durante la madrugada de este jueves 25 de junio, se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad tras el hallazgo de restos humanos y artefactos conocidos como "ponchallantas”, sobre el distribuidor vial, a la altura del departamento de contraincendio de PEMEX, en dirección al municipio de Coatzintla.

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Los hechos fueron reportados alrededor de la 01:00 de la mañana, cuando automovilistas que transitaban por esta importante vía de comunicación alertaron a los números de emergencia, sobre la presencia de restos humanos y objetos metálicos colocados presuntamente de manera intencional para dañar neumáticos de los vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar fue localizada la cabeza de una persona del sexo masculino, situación que provocó alarma entre conductores y habitantes de la zona.

La presencia de los ponchallantas también generó afectaciones a varios vehículos. entre las unidades dañadas se encuentra una ambulancia del ayuntamiento de Poza Rica que trasladaba a un paciente lesionado en un accidente ocurrido en la colonia División de Oriente, lo que ocasionó retrasos en la atención médica del afectado.

Sin identificar restos humanos hallados en Poza Rica

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona a quien corresponden los restos humanos encontrados en el distribuidor vial de Poza Rica, en dirección al municipio de Coatzintla, en la zona norte de Veracruz.

Además es de mencionar, que tampoco se han reportado personas detenidas como responsables del abandono de los restos humanos, así como de colocar los "ponchallantas" en la vía de comunicación. El ayuntamiento de Poza Rica no ha revelado información sobre su ambulancia encontrada en la zona.