Fuertes Lluvias Provocan Socavón en Malecón Costero de Alvarado, Veracruz; Hay Cierre Vial

En el municipio de Alvarado, Veracruz, habitantes reportaron que se formó un socavón tras las intensas lluvias que se registraron durante la noche del pasado martes 23 y madrugada de este miércoles 24 de junio.

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Los hechos anteriormente descritos se registraron exactamente en el malecón de dicho municipio, lo que sorprendió a los habitantes de esta zona. El área afectada ya fue acordonada por elementos de Protección Civil.

De acuerdo a lo que han comentado autoridades municipales, desde hace algún tiempo se había presentado esta problemática en la que el área se iba socavando; sin embargo, esta madrugada prácticamente colapsó este malecón de Alvarado.

Autoridades señalan que el lugar donde se registraron los hechos es una zona federal, por lo cual le corresponde a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) atender y hacer la obra correspondiente por dicho incidente.

Cierran un carril a la circulación vehicular por socavón en el malecón de Alvarado, Veracruz

Derivado de estos hechos, también fue acordonado un carril de este malecón para evitar el tránsito vehicular, ya que la afectación no solo alcanzó la banqueta por donde las personas transitan y aprovechan la vista al río, sino que también llegó a una parte del arroyo vehicular.

Autoridades indican que se ha llevado a cabo una reunión para que este incidente sea atendido; sin embargo, al ser una instancia federal, ya se ha informado a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de la situación que se registró esta madrugada, así como el riesgo que representa.

A pesar de que la zona fue acordonada, el riesgo persiste, ya que al presentarse este incidente a orillas del río, esto ocasiona que se siga socavando con el movimiento del afluente. Cabe destacar que las lluvias continuarán, por lo que los habitantes permanecen a la espera de que dicha afectación sea atendida.