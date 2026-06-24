Fuertes Lluvias Provocan Socavón en Malecón Costero de Alvarado, Veracruz; Hay Cierre Vial

Derivado de las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas, se reportó la formación de un socavón en el malecón costero de Alvarado. La zona fue acordonada por las autoridades.

Fuertes Lluvias Provocan Socavón en Malecón Costero de Alvarado, Veracruz; Hay Cierre VialFoto: N+

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Fuertes lluvias causan un socavón en el malecón de Alvarado, Veracruz. La circulación está parcialmente cerrada. Las autoridades acordonaron el área.

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