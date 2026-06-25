Suman 164 Muertos y 971 Heridos por Terromotos en Venezuela

Al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas en Venezuela después de que dos potentes terremotos consecutivos sacudieran el país, informó este jueves por la mañana la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

Los sismos devastadores han registrado al menos 30 réplicas, según la mandataria, quien anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares para atender la emergencia. Aseguró que equipos de rescate del extranjero ya van en camino a suelo venezolano.

La presidenta encargada había dicho antes que al menos 32 personas habían muerto tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles por la noche, y que se esperaba que el saldo de víctimas aumentara.

Los temblores, entre los más fuertes que han golpeado el país sudamericano en más de un siglo, pudieron sentirse en toda la región. Se evacuaron edificios en lugares tan lejanos como la Amazonía de Brasil, a unos mil 700 kilómetros de la capital venezolana, Caracas.

Imágenes en la televisora estatal VTV mostraron a primera hora de hoy cómo se ayudaba a tres niños, cubiertos de polvo pero con vida, a salir de entre los escombros en el estado norteño de La Guaira, que Rodríguez describió como una "zona de desastre" y el área más afectada por los sismos.

Ayer por la noche, Rodríguez declaró el estado de emergencia en un mensaje a la nación y dijo que los sismos causaron daños en varios estados. Pidió a los profesionales de la salud que se presentaran en los hospitales para ayudar a los heridos.

"Hay decenas de edificios colapsados", indicó en un reporte inicial en la madrugada de este jueves, en el que describió "labores muy arduas de rescate para salvar las vidas".

Aunque Venezuela se encuentra cerca de múltiples fallas, su posición a caballo entre las placas Sudamericana y del Caribe hace que los terremotos fuertes sean mucho menos comunes que en otras partes de América Latina.

Fondo de 200 millones de dólares

Delcy Rodríguez anunció un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas, donde en las primeras horas de este jueves continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

"Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas" , detalló la líder venezolana.

También dio instrucciones para la creación de un fondo para la "atención inmediata de las víctimas de este desastre natural que -lamentó- ha enlutado a decenas de familias".

Rodríguez ratificó que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos.

Además, aseguró que en La Gran Caracas, que abarca a la capital venezolana y varias ciudades vecinas, al menos 10 edificios colapsaron.

En ese contexto, solicitó el apoyo del sector privado para facilitar el alquiler de "maquinaria amarilla para las labores de rescate".

De igual forma, confirmó la llegada al país de equipos de rescate, entre ellos grupos especializados y certificados por el sistema de las Naciones Unidas que, aseguró, "se encuentran ya en camino".

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores de ayer en la nación sudamericana conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

ASJ