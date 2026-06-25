Suman 164 Muertos y 971 Heridos por Terromotos en Venezuela

Delcy Rodríguez reportó que se han registrado 30 réplicas y dijo que La Guaira es la zona más afectada; igual anunció un fondo de 200 millones de dólares para atender la emergencia

VenezuelaLa presidenta confirmó la llegada al país de equipos de rescate, entre ellos grupos especializados y certificados por el sistema de las Naciones Unidas. Foto: Reuters.

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Venezuela sufre dos terremotos devastadores: 164 muertos y 971 heridos. Edificios evacuados hasta en la Amazonía brasileña. Delcy Rodríguez informa que el saldo de víctimas podría crecer. Infórmate sobre esta catástrofe.

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