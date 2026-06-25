Para los Mexicanos la Playera de la Selección Nacional Es Mucho Más que Solo una Prenda

En las calles, como pocas veces, se percibe el apoyo y confianza para la Selección Mexicana portando la playera verde.

Para los mexicanos la playera de la Selección Mexicana es mucho más que una prenda, es un símbolo de identidad nacional.

No importa si es la de local, visitante o el tercer uniforme.

Mohamed Rodríguez, un aficionado, indicó:

“Somos mexicanos, somos consumidores 100% porque amamos nuestra patria y hoy vamos a ganar”

Este día de partido, muchos usaron su playera en los oficios y tareas cotidianas.

Como Carlos Hernández, un organillero que asegura:

“Me compré mi playera de México, ahora es negra, acá ando trabajando también con el changuito trae su playera de México, por el águila, los colores y como son diferentes colores llaman mucho la atención”

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mexicanos en las Calles Apoyan a la Selección Mexicana Portando la Playera Verde

Un orgullo portar la playera de México

Para otros como José Manuel Sánchez, un vendedor de tacos, es un orgullo portarla.

“Es un orgullo portarla y dar a saber que es uno mexicano”

Los extranjeros la admiran

Como Bill, de Nueva Zelanda, que refiere:

“Por supuesto que me gusta la playera, es México”

O como Yang Zhang, de China, que señala:

“Ésta blanca es muy hermosa, muchos de ustedes la están usando, es muy bella”

La playera de la Selección Mexicana es la más vendida de la marca patrocinadora, por encima incluso de Alemania y España.

Javier, un aficionado, explica qué le gusta de su playera:

“Me gustó porque tiene las grecas como aztecas todo lo que tiene que ver, no lo habíamos tenido en otras playeras antes, esta me salió como en mil 400”

Por su parte Renato busca que con la venta de playeras en su puesto sobre avenida Juárez reúna suficiente dinero para que su esposa se someta a una cirugía de ojos.

“Hasta la piel se me hace chinita del orgullo de ser mexicano y tener la oportunidad de poder vender la playera, juntar ese dinerito para la operación de mi esposa que nos cobran 8 mil pesos, mi sueño que la operen del otro ojo para que estén al 100 los ojos”

“Ya me cuesta ver donde piso y eso yo digo, una pisada mal, me puedo caer por eso es que estamos acá vendiendo para sacar eso para mi cirugía”, explicó Magdalena Mateo Jiménez.

Con información de Dafne Mora y Fernando Guillen

LECQ