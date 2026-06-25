Para los Mexicanos la Playera de la Selección Nacional Es Mucho Más que Solo una Prenda

En las calles, como pocas veces, se percibe el apoyo y confianza para México al portar la playera verde, que para los mexicanos más que solo una prenda, es un símbolo de identidad nacional

Aficionados portan la playera de la Selección Mexicana, para apoyar a México en el Mundial.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Para los mexicanos, la playera de la Selección es un símbolo de orgullo. Desde organilleros hasta vendedores, todos la lucen con pasión.

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