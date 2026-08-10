Sociedad

Metro CDMX Informa Qué Pasó Hoy en la Línea 12: Suspenden Servicio por Rescate

El Metro de la Ciudad de México reanudó el servicio en la Línea 12 este lunes, tras suspenderlo por maniobras para rescatar a una persona

Metro CDMX Informa Qué Pasó Hoy en la Línea 12: Suspenden Servicio por RescateFoto: Cuartoscuro / Archivo

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