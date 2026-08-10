Metro CDMX Informa Qué Pasó Hoy en la Línea 12: Suspenden Servicio por Rescate

El Metro de la Ciudad de México (Metro CDMX) reanudó este lunes la circulación de trenes en la Línea 12, luego de que el servicio permaneciera momentáneamente detenido mientras se realizaban maniobras para rescatar a una persona que, de acuerdo con el primer aviso de la entidad, presuntamente se arrojó al paso del tren.

¿Qué dijo Metro CDMX sobre la suspensión en la Línea 12?

A través de su cuenta oficial, Metro CDMX publicó:

"El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 12. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren".

El mensaje no precisó la estación en la que se registró el hecho ni la hora exacta en que inició la suspensión del servicio.

¿Cómo quedó el servicio en la Línea 12 tras el rescate?

Metro CDMX informó posteriormente, a las 12:40 p.m. del 10 de agosto de 2026:

"Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 12, todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio".

Lo que se sabe hasta el momento

Línea 12 del Metro CDMX suspendió el servicio por maniobras de rescate.

La persona presuntamente se arrojó al paso del tren.

El servicio se reanudó a las 12:40 p.m. del 10 de agosto de 2026.

Todas las estaciones de la línea operan con servicio, según Metro CDMX.

No se especificó la estación donde ocurrió el hecho.

CT