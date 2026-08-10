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LCDLF 2026: Aldo Rendón y Cynthia Klitbo Explotan uno Contra el Otro por los Ronquidos

Un reclamo por los ronquidos en el desayuno terminó en una fuerte pelea entre Aldo Rendón y Cynthia Klitbo dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

aldo-rendon-cynthia-klitbo-pelea-ronquidos-casa-de-los-famosos-mexico.Fotos: Facebook La Casa de los Famosos

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Tensión en La Casa de los Famosos: Aldo Rendón y Cynthia Klitbo protagonizan un fuerte enfrentamiento por ronquidos. ¿Cómo terminó este conflicto?

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