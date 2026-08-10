LCDLF 2026: Aldo Rendón y Cynthia Klitbo Explotan uno Contra el Otro por los Ronquidos

Una nueva pelea sacudió La Casa de los Famosos México 2026. Durante el desayuno de este lunes, Aldo Rendón y Cynthia Klitbo protagonizaron un fuerte enfrentamiento verbal que escaló de un reclamo por el ruido a una cadena de insultos frente al resto de los habitantes.

Todo comenzó por los ronquidos y el volumen de las voces

Todo empezó cuando Cynthia se quejó de que las voces de sus compañeros por la mañana no la dejaban descansar bien. Aldo respondió que en la casa nadie tiene privilegios especiales y que todos deben "aguantar vara", recordándole otros episodios de convivencia que él mismo ha tenido que tolerar, desde el desorden en la cocina hasta el desaseo de otros participantes.

Ahí el stylist lanzó el comentario que molestó a la actriz: le dijo a Cynthia que ella también roncaba. La actriz no se quedó callada y le devolvió el señalamiento en el acto.

La pelea sube de tono con insultos directos

A partir de ese momento el intercambio se volvió personal. Aldo insistió en que Cynthia dejara de roncar si no quería que se lo recordaran, y ella le exigió que no la molestara.

Ambos se enfrascaron en una serie de reclamos cada vez más agresivos, con groserías de los dos lados, mientras otros habitantes intentaban calmarlos sin éxito. Aldo llegó a retarla directamente a continuar la discusión si ella quería, y el tono subió hasta llegar a groserías mayores.

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"Aquí no venimos a agradar a Cynthia"

Klitbo explicó que ella solo estaba desayunando tranquila cuando surgió el comentario que detonó todo, relacionado con un posible cambio de cuarto. Aldo, sin embargo, sostuvo que nadie en la casa está obligado a tener consideraciones especiales con ella y le recordó que su comportamiento también incomoda a los demás.

"No nada más roncas, también ch*ngas", expresó el stylist.

La actriz incluso rompió en llanto durante el conflicto y acusó a Aldo de "hacerse la víctima" y de hacerle bullying.

La confrontación terminó cuando Cynthia decidió levantarse de la mesa para evitar seguir discutiendo, no sin antes lanzarle un último reclamo a su compañero por, según ella, gritar y decir tonterías todo el día. Aldo se quedó en el comedor y siguió expresando su molestia con el resto de los habitantes.

Un patrón de fricciones para Cynthia Klitbo

Este choque con Aldo no es un hecho aislado para la actriz. En las primeras semanas del reality, Klitbo ya había tenido roces por temas similares con Masad Altamimi, Ese Pérez y Yahir, casi siempre relacionados con la limpieza, la comida y las bromas sobre sus ronquidos. Con Aldo en particular, este es su segundo encontronazo fuerte, luego de un desencuentro previo durante la Prueba del Presupuesto Semanal.

Mientras tanto, Mariana y Ximena en El Exilio:



