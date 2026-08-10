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Uma Thurman Revela la Verdad sobre el Accidente que Sufrió en una Película de Tarantino

Uma Thurman rompe el silencio sobre el accidente en la película de Quentin Tarantino, Kill Bill y califica de "imperdonable" el encubrimiento de los hechos

uma-thurman-accidente-kill-bill-tarantino-imperdonableFoto: Getty Images

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El accidente de Uma Thurman en Kill Bill: un episodio oscuro que la actriz califica de 'imperdonable'. Conoce los detalles detrás del encubrimiento.

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