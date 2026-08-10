'No te metas con mi religión': Masad Confronta a Ese Pérez en su Posicionamiento en LCDLF

La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó uno de los enfrentamientos más comentados de la temporada.

Durante el posicionamiento de este domingo 9 de agosto, Ese Pérez y Masad Altamimi protagonizaron un tenso cruce de acusaciones que subió de tono al tocar el tema de la religión, y que continuó incluso después de terminada la dinámica.

¿Qué dijo Ese Pérez sobre Masad?

Ese Pérez se colocó frente a Masad, quien se encontraba nominado junto con Ximena Herrera, Memo Schutz y Ernesto Laguardia, y utilizó su tiempo para cuestionar su participación en las labores de limpieza dentro de la casa.

"Quiero que te vayas de 'La Casa' porque estás, pero para mí no. Entiendo que haces mucho ejercicio y qué padre, pero yo nunca te he visto lavar un baño, una regadera, no sé si tu religión no te lo permita, de ahí en fuera es todo lo que tengo que decir", expresó el creador de contenido.

"Nunca te he visto lavar un baño": #EsePérez se posiciona frente a #Masad en la segunda noche de eliminación.



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La respuesta de Masad: "Nunca insultes otra vez mi religión"

El comentario molestó de inmediato al influencer de Arabia Saudita, quien es musulmán y respondió con firmeza y le exigió respeto a su cultura, además de advertirle que no volviera a bromear con el tema.

"Nunca insultes otra vez mi religión, como yo respeto tu cultura respeta mi cultura. Atrás de mí, siempre tu lugar", contestó Masad, visiblemente molesto.

La broma de la bomba

Masad también le recordó a Ese una broma anterior sobre "bombas" que hizo alusión a su origen, la cual consideró una falta de respeto adicional: "Mi religión me permite limpiar toda la casa, tú nunca te despiertas en la mañana y me ves cocinar, nunca menciones otra vez mi religión. Insultas mi religión y mis creencias como con tu broma de la bomba".

La discusión escaló fuera de cámara

El conflicto no terminó con el posicionamiento. Ambos continuaron el intercambio una vez concluida la dinámica, cuando Ese se colocó detrás de Masad. "A mí no me estés señalando", "no te entiendo, así como tú no me entiendes", se dijeron entre ellos.

Fue Cynthia Klitbo quien intervino para bajar la tensión: "Se calman. Habibi (Masad), no te pongas así, porque no te conviene que te vean agresivo", señaló la actriz, tratando de evitar que la discusión escalara más frente a cámaras.

La discusión entre #EsePérez y #Masad sigue después del posicionamiento. 😱



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Los antecedentes entre ambos habitantes

La tensión entre Ese Pérez y Masad no es nueva. El comediante ya había hecho un par de bromas relacionadas con "bombas" al referirse a su compañero: la primera durante su revelación como integrante del reality, cuando pidió no colocarse muy cerca de él "para que no le vaya a caer una bomba", y la segunda en los primeros días de encierro, cuando comentó frente a otros habitantes que "Masad va a enseñarnos a hacer bombas".

Reacciones divididas en redes sociales

El posicionamiento dividió opiniones entre los seguidores del reality. Mientras algunos usuarios respaldaron a Masad por defender su cultura ("Burlarse de la nacionalidad y religión de Masad no debería ser parte del juego", "Masad es el más respetuoso"), otros pidieron sanciones para Ese Pérez ("Esperamos que LCDLF México aplique correctivos a Ese Pérez", "Fuera Ese").

Pese a la controversia, Galilea Montijo informó a los habitantes que, según la votación del público, el posicionamiento de Ese Pérez fue elegido como el mejor de la noche.