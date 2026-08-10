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'No te metas con mi religión': Masad Confronta a Ese Pérez en su Posicionamiento en LCDLF

Masad Altamimi estalló contra Ese Pérez tras un comentario sobre religión durante el posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2026.

masad-confronta-ese-perez-religion-posicionamiento-lcdlfFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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La Casa de los Famosos México 2026 se enciende: Masad confronta a Ese por comentarios sobre religión y cultura. ¿Cómo reaccionaron los seguidores?

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