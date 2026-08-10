Economía

China Anuncia Impuesto Alto a Producto de México: Mañana Aplica Arancel de Hasta 51%

China aplicará desde este martes aranceles antidumping de hasta 51.6% a nueces mexicanas y de 54.3% a las estadounidenses, tras concluir que se vendían a precios de dumping

China Anuncia Impuesto Alto a Producto de México: Mañana Aplica Arancel de Hasta 51%La bandera nacional China ondea en el viento sobre el río Yalu, con edificios de la ciudad norcoreana de Sinuiju detrás. Foto: Reuters / Archivo

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