China Anuncia Impuesto Alto a Producto de México: Mañana Aplica Arancel de Hasta 51%

China anunció este lunes un arancel antidumping a las nueces pecanas importadas desde México y Estados Unidos, luego de determinar que ambos países vendían el producto en el mercado chino a precios de dumping. La medida entra en vigor este martes, informó el Ministerio de Comercio de China.
China le sube el arancel a la nuez pecana mexicana
A partir de mañana, las nueces pecanas de productores mexicanos enfrentarán gravámenes de entre 17.8% y 51.6%. Las nueces procedentes de empresas estadounidenses, en cambio, quedarán sujetas a una tasa uniforme de 54.3%.
La Secretaría de Economía de México informó que buscará evitar cuotas compensatorias —el nombre que la ley mexicana da a este tipo de aranceles antidumping— a las exportaciones mexicanas de nueces pecanas hacia China.
Las tasas responden a una "decisión preliminar" alcanzada por el ministerio dentro de la investigación antidumping sobre las pecanas importadas, iniciada en septiembre de 2025.
Así queda el impuesto a la nuez pecana desde mañana
Nueces mexicanas: gravamen de entre 17.8% y 51.6%.
Nueces estadounidenses: tasa uniforme de 54.3%.
Investigación antidumping: iniciada en septiembre de 2025.
Estatus del fallo: catalogado como "decisión preliminar".
Entrada en vigor: martes 11 de agosto de 2026.
Con información de AFP.
CT