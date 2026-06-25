No Deja de Temblar: ¿Cuántas Réplicas Van de los Terremotos en Venezuela?

Venezuela vive una emergencia por la devastación causada por dos terremotos, con saldo hasta el momento de 188 muertos y mil 520 heridos, pero la nación sigue registrando réplicas que mantienen en alerta a la ciudadanía y las autoridades.

Ayer se registraron en el país dos fuertes sismos magnitud 7.2 y 7.5, ambos con epicentro entre las ciudades de Montalbán y Yumare.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, detalló que, hasta el momento, hay 2 mil 927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, "algunos han debido ser evacuados".

¿Cuántas réplicas van?

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), indicó que se han registrado 138 réplicas hasta las 12:00 hora local (16.00 GMT) de este jueves, lo que "ha obligado" a que la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, declare algunos lugares, entre ellos La Guaira, como "zonas de desastres".

Previamente, la mandataria indicó que el estado La Guaira, al norte de Caracas, es una “zona de desastre” y anunció la declaración del estado de emergencia y la activación de toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos.

“Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución”, señaló en la transmisión, acompañada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Derrumbes y afectaciones en luz, agua y gas

Según el informe de la presidenta interina, los terremotos causaron derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como en sectores de los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo.

Mientras que en La Gran Caracas, que abarca a la capital venezolana y varias ciudades vecinas, al menos 10 edificios colapsaron.

También hubo afectaciones en el servicio eléctrico, de agua y cortes de suministro de gas en los edificios afectados, indicó.

Fondo para daños

Ante los cuantiosos daños, Rodríguez anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares con recursos del Fondo Monetario Internacional, para la reconstrucción de las infraestructuras y viviendas destruidas.

Asimismo, confirmó la llegada al país de equipos de rescate, entre ellos grupos especializados y certificados por el sistema de las Naciones Unidas.

Doblete sísmico

De acuerdo con las autoridades, el primer sismo, inicialmente reportado con una magnitud de 7.2, fue reclasificado como un temblor precursor del terremoto de 7.5, tras el análisis de los registros sísmicos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un doblete sísmico, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7.5 como el evento principal.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que el primer movimiento tuvo lugar a unos 24 kilómetros de la localidad de San Felipe, en el estado Yaracuy, a una profundidad de 21.9 kilómetros.

Mientras, un segundo movimiento de magnitud 7.5, se registró en la localidad de Yumare, en Yaracuy.

En las redes sociales circularon videos de objetos que caían en medio del sacudón, así como de daños en otras zonas del país.

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7.3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

Con información de EFE.

SPB