No Deja de Temblar: ¿Cuántas Réplicas Van de los Terremotos en Venezuela?

La ciudadanía y las autoridades se mantienen en alerta ante las réplicas registradas tras dos devastadores terremotos de ayer

Residentes buscan entre los escombros de uno de los edificios que colapsaron por terremotos en Venezuela. Foto: EFEResidentes buscan entre los escombros de uno de los edificios que colapsaron por terremotos en Venezuela. Foto: EFE

Destacado

Tras sismos en Venezuela, las réplicas mantienen en vilo a la población. Con 164 muertos y 971 heridos, el estado de emergencia ha sido declarado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+