¿EUA Ayudará a Venezuela por Terremotos? Esto Ofrece el Gobierno de Trump

El gobierno de Estados Unidos de America (EUA) ofrecerá una respuesta "integral" para ayudar a Venezuela a afrontar las consecuencias de los terremotos de ayer miércoles, 24 de junio de 2026, que dejaron al menos 164 muertos, declaró este jueves, 25 de junio, el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Tendremos una respuesta integral del gobierno. Será importante, rápida y eficaz", declaró a los periodistas durante una visita a Baréin, e indicó que el Departamento de Guerra desempeñará un "importante papel logístico".

Mediante su plataforma Truth Social, el presidente Donald Trump escribió: "Los dos grandes terremotos que acaban de afectar al gran pueblo de Venezuela son enormes en escala y han dejado una devastadora cantidad de muertos"

"¡Estados Unidos está preparado, dispuesto y capacitado para ayudar! He ordenado a todas las agencias de nuestro gobierno que se preparen para actuar rápidamente. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos", agregó.

EUA despliega equipos de rescate en Venezuela tras los terremotos

Estados Unidos está desplegando equipos de búsqueda y de rescate en Venezuela tras los dos potentes terremotos que azotaron el país el miércoles, anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, este jueves.

"Tuve la oportunidad de hablar esta mañana con Delcy Rodríguez, la presidenta interina. Ya estamos desplegando equipos de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia, y de Los Ángeles. Agregaremos otros", declaró a la prensa durante una visita oficial a Baréin.

Previamente, Marco Rubio anunció en la red social X que Washington "está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela".

Otros países ofrecen ayuda a Venezuela

Además de Estados Unidos, numerosos países de todo el mundo, especialmente de América Latina, ofrecieron su ayuda a Venezuela luego de los dos potentes terremotos

Estos son los mensajes principales:

México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escribió en X que ha "instruido la preparación de la ayuda necesaria".

"Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario", indicó.

Rusia

En una carta, el mandatario, Vladimir Putin le pidió a la presidenta Delcy Rodríguez que transmita "nuestras sinceras palabras de solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas, así como nuestros deseos de pronta recuperación para todas las personas afectadas por este desastre natural"

China

China anunció estar lista para enviar "toda la ayuda posible" a Venezuela.

"China quiere ofrecer toda la ayuda posible de manera apropiada, de acuerdo con lo que necesite Venezuela", indicó en conferencia de prensa el portavoz de la cancillería Guo Jiakun.

Unión Europea

La Unión Europea anunció que está dispuesta a prestar su ayuda.

"Estamos preparados para reforzar nuestra ayuda", declaró en X la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, e indicó que el sistema europeo Copernicus de detección por satélite fue activado para apoyar las operaciones de rescate en Venezuela.

Brasil

"Supe, con gran preocupación y consternación, de los impactos causados por el terremoto que golpeó a Venezuela", declaró el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Cuba

"Expreso profundas condolencias y solidaridad al gobierno y al pueblo hermano de la República Bolivariana de .Venezuela, por la pérdida de vidas y daños ocasionados por el sismo", declaró en X el canciller Bruno Rodríguez.

Panamá

"Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos", afirmó en X el mandatario panameño, José Raúl Mulino.

Guyana

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, un país en disputa diplomática con Venezuela por el territorio del Esequibo, también expresó su solidaridad.

El Salvador

"En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería. 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas", escribió en X el presidente Nayib Bukele.

Argentina

"La República Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes", indicó la presidencia en un comunicado.

"Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano".

Chile

"El Gobierno de Chile expresa su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Venezuela, por el terremoto ocurrido esta tarde que afectó a una extensa zona de ese país, con cuantiosas pérdidas materiales y eventuales víctimas", indicó el ministerio de Relaciones Exteriores.

Ecuador

"Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela. He dispuesto el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia. Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario", declaró el presidente Daniel Noboa.

Uruguay

"Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades y el pueblo venezolano. Seguimos con atención la evolución de la situación y reiteramos nuestra disposición a colaborar en lo que el gobierno venezolano considere necesario", escribió en X su presidente, Yamandú Orsi.

Costa Rica

"Costa Rica abraza con el corazón al pueblo venezolano en estas horas de dolor tras el terremoto que estremeció a su país. Nuestra solidaridad está con cada familia afectada y con quienes hoy trabajan para salvar vidas y reconstruir esperanza. No están solos", aseguró la presidencia en un comunicado.

República Dominicana

El jueves "a primeras horas, partirán hacia Venezuela equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de nuestras Fuerzas Armadas para apoyar las labores que realizan las autoridades venezolanas", aseguró el presidente Luis Abinader.

Alemania

Alemania ofreció seis aviones militares para ayudar a Venezuela.

España

"Todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias", aseguró en X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su "solidaridad con las víctimas, sus familiares y todas aquellas personas que se han movilizado sobre el terreno", en un mensaje en X.

Tras hablar con Rodríguez, Macron anunció que Francia enviará 85 socorristas a Venezuela.

Suiza

Suiza anunció este jueves que enviará 80 socorristas y 18 toneladas de equipamiento de rescate a Venezuela para ayudar a las víctimas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores afirma haber movilizado "la cadena de rescate suiza, compuesta por 80 personas, ocho perros de búsqueda y 18 toneladas de material de rescate" y lo enviará cuanto antes.

Italia

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, declaró en un comunicado que "Italia está dispuesta a brindar asistencia" a Venezuela.

Irán

Pese a las consecuencias de la guerra en su propio territorio, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní anunció que la república islámica "está dispuesta a proporcionar toda la ayuda necesaria en las operaciones de rescate y salvamento" en Venezuela.

Con información de N+, AFP y EFE