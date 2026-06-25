¿EUA Ayudará a Venezuela por Terremotos? Esto Ofrece el Gobierno de Trump

Esto es lo que el gobierno de Trump ofreció a Venezuela luego de los terremotos que dejaron al menos 164 muertos

Terremoto en VenezuelaEquipos de emergencia trabajan luego de potentes sismos en Venezuela. Foto: Reuters

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Impactante: EUA y otros países ofrecen ayuda a Venezuela tras devastadores terremotos. Trump asegura una respuesta integral. Infórmate sobre el apoyo global.

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