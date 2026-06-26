Con Cocteles de Drogas, Traficantes Buscan Enganchar a Jóvenes en el Mundo

Advierte la ONU de la expansión de cocteles de drogas adulteradas que, bajo nombres y apariencias engañosos, representan un grave riesgo para la salud, en especial entre los jóvenes.

El Informe Mundial sobre Drogas, divulgado este viernes en Viena, destaca la expansión de estos cocteles de sustancias múltiples que se venden como productos únicos, pero que suponen en realidad un policonsumo de drogas demasiado peligroso.

La ONU recalca que el contenido impredecible de las combinaciones, en muchas ocasiones con nombres y formatos que intentan hacerlas atractivas entre los jóvenes, supone una "ruleta rusa" y complica mucho el tratamiento en caso de una emergencia.

Chloe Carpenter, la autora principal del documento, indica:

"Los consumidores no saben qué han tomado, pero tampoco el personal sanitario que le atiende en caso de una urgencia"

Desafío médico

Las combinaciones de drogas significan un gran desafío médico, según el informe, ya que el personal de salud se enfrenta, por ejemplo, a sobredosis atípicas que no responden a los antídotos tradicionales, como la naloxona.

América y Europa

En América y Europa, una de las sustancias más frecuentes es el 'tusi', conocido popularmente como 'cocaína rosa', a pesar de que casi nunca contiene cocaína.

Suele ser una mezcla de diferentes sustancias sedantes, estimulantes y alucinógenas como la ketamina, la metanfetamina y el MDMA, a la que en ocasiones se agregan opioides sintéticos muy potentes como el fentanilo o nitazenos, que aumenta su riesgo.

África Occidental

En África Occidental, el 'kush', una droga fumable muy económica y adictiva, está compuesta por cannabinoides sintéticos y opioides muy potentes como los nitazenos, y ha generado una grave crisis de salud, con un impacto a tal grado que países como Liberia y Sierra Leona declararon el estado de emergencia en 2024 ante el incremento de fallecimientos entre los jóvenes por su consumo.

En Costa de Marfil se ha detectado el 'kadhafi', una combinación del analgésico tramadol con bebidas energéticas y alcohol; en tanto que en Sudáfrica existe el 'nyaope', que combina cannabis, heroína y fármacos antirretrovirales.

Asia

En Asia Oriental y Suroriental circula la llamada "agua de la felicidad", un producto líquido con combinaciones de ketamina, metanfetamina, cafeína y benzodiazepinas.

También circulan en espacios de ocio nocturno en Asia las "piruletas de fiesta" con diferentes mezclas de drogas sintéticas.

El informe también advierte sobre nuevas maneras de consumo de drogas mediante el vapeo con cigarrillos electrónicos.

En Norteamérica y Europa se han detectado cartuchos con cocaína, heroína y cannabinoides sintéticos, mientras que en otras regiones se han encontrado algunos que contienen opioides como los nitazenos, más fuertes que el fentanilo.

En Asia, alerta la aparición de los llamados 'K-pods', que tienen ketamina mezclada con etomidato, un anestésico hospitalario que genera una pérdida rápida de conciencia al ser inhalado.

Con información de EFE.

LECQ