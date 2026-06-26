Con Cocteles de Drogas, Traficantes Buscan Enganchar a Jóvenes en el Mundo

El Informe Mundial sobre Drogas, de la ONU destaca la expansión de cócteles de sustancias que se comercializan como productos únicos, pero que suponen un muy peligroso consumo de drogas

Con cocteles de drogas, traficantes buscan enganchar a jóvenes en el mundoFoto: Pixabay | Ilustrativa

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¿Sabías que el 'tusi' y el 'kush' son cocteles de drogas que amenazan la salud de los jóvenes?

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