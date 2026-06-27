¿A Qué Hora es el Partido de México el 30 de Junio 2026? Confirman Horario del Juego en 16avos

Luego de su triunfo ante Chequia, la Selección Mexicana ya se prepara para su siguiente prueba, que será decisiva, en el Mundial 2026. El juego ya tiene fecha y hora y está por definirse el rival. Para que no se te pase y comiences a planear tu día, te decimos a qué hora es el partido de México el martes 30 de junio 2026, en los 16avos de final.

El sábado se vive la última jornada de la fase de grupos, con lo que se confirmarán todas las combinaciones de la próxima fase. Hasta el momento, ya se han confirmado algunos encuentros.

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¿Contra quién va a jugar México el siguiente partido?

Tras pasar como líder del Grupo A, el Tri está a la espera de la confirmación del rival con el que se enfrentará en la próxima etapa del certamen. Tiene la posibilidad de enfrentar al tercer lugar de los grupos C, E, F, H, I.

Sin embargo, se prevé que el próximo contrincante de la Selección Mexicana sea Ecuador o Escocia, debido a las cifras que se tienen hasta ahora en la tabla de resultados del Mundial.

La fórmula señala que los rivales más probables de México son los del Grupo C y E.

Escocia tiene tres puntos en el Grupo C y ya concluyó sus tres primeras participaciones, pero está en duda una cuarta. Depende de si hay mejores equipos en la tercera posición.

Por su parte, el triunfo de Ecuador ante Alemania le permitió conseguir el tercer puesto del Grupo E.

¿A qué hora es el partido de México el martes 30 de junio de 2026?

El partido de dieciseisavos de final del Tri se llevará a cabo el próximo martes 30 de junio 2026 en el Estadio Ciudad de México, en la capital mexicana.

El encuentro del combinado azteca se disputará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El próximo partido de la Selección Mexicana lo podrás ver gratis en televisión abierta a través de la señal de Canal 5 o en TV restringida mediante TUDN.

Mientras que, si prefieres verlo en línea, podrás hacerlo en streaming con Vix Premium, a través del Pase Mundial.