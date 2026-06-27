¿A Qué Hora es el Partido de México el 30 de Junio 2026? Confirman Horario del Juego en 16avos

Ya comienzan a calentar las porras para apoyar al Tri el próximo 30 de junio 2026. Conoce a qué hora será el próximo partido de México.

A Qué Hora es el próximo partido de México el martes 30 de junio 2026 y quién es su rivalSe ha confirmado el horario del partido de la Selección de 16avos. Foto: Getty Images
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