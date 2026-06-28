Juego Confirmado para 16avos: ¿Dónde Ver Gratis y Online México vs Ecuador el 30 de Junio 2026?

Tras la espera, se ha confirmado el próximo rival de la Selección Mexicana para la siguiente etapa del Mundial 2026, los temidos 16avos. Ahora, todos los aficionados se preparan para disfrutar del encuentro. Por ello, en N+ te damos a conocer dónde ver México vs Ecuador en vivo, gratis, online y por TV, para que no te pierdas la transmisión.

La definición de las 32 vacantes disponibles cada vez fue más difícil de llenarse, pero el Tri fue el primero en conseguir su boleto a la fase de dieciseisavos.

Este sábado, Luka Modric lideró a Croacia en la victoria por 2-1 ante Ghana, sinónimo de clasificación a 16avos, confirmando el partido México vs Ecuador.

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¿A qué hora es México vs Ecuador?

El encuentro está pactado para jugarse el próximo martes 30 de junio 2026 en el Estadio Ciudad de México, en la capital mexicana, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver gratis México vs Ecuador el 30 de junio 2026?

El próximo partido de la Selección Mexicana lo podrás ver gratis en televisión abierta a través de la señal de Canal 5.

No obstante, por televisión también puedes disfrutar el esperado encuentro entre el combinado azteca y La Tricolor por TV restringida mediante TUDN.

¿Dónde ver México vs Ecuador online?

Mientras que, si prefieres verlo en línea, podrás hacerlo en streaming con Vix Premium, a través del Pase Mundial.

El duelo entre los escuadrones latinoamericanos se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México.

Las 29 selecciones clasificadas hasta el momento son: