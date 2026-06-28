Juego Confirmado para 16avos: ¿Dónde Ver Gratis y Online México vs Ecuador el 30 de Junio 2026?

Luego de la espera, se ha terminado: se jugará el México vs Ecuador para los 16avos de final del Mundial 2026; conoce dónde ver el partido en vivo, gratis y online.

Dónde ver en vivo México vs Ecuador el martes 30 de junio 2026 en 16avos final del MundialConfirman México vs Ecuador para el 30 de junio 2026. Foto: Reuters
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